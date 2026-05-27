Os novos hotéis mais bonitos do mundo, segundo um prestigiado prémio de arquitectura

De um palácio no topo de uma colina da Índia a um resort rodeado de rochas amorfas na Arábia Saudita, espreite esta lista de estadias verdadeiramente impressionantes.

Para muitos viajantes, o hotel é o destino. Para sua sorte, não faltam opções deslumbrantes por onde escolher, desde novas aberturas entusiasmantes a estadias históricas.

Mas, se anda à procura dos hotéis mais impressionantes de todos, não precisa de ir mais longe: aqui está a lista dos “mais bonitos” – 15 hotéis novinhos em folha, ou restaurados, que receberam um prestigiado prémio da organização de arquitectura Prix Versailles.

Desde grandes cadeias a hotéis boutique, de locais remotos a espaços bem no coração da cidade, há uma espectacular variedade na lista.

Fotografia: Booking.com Oberoi Rajgarh Palace, Índia

Vejamos o caso do The Oberoi Rajgarh Palace. Empoleirada no topo de uma colina no Parque Nacional de Panna, na Índia, a antiga fortaleza foi descrita como “um dos mais belos exemplos da hospitalidade indiana”, de acordo com o The Independent.

Tem cerca de 350 anos e, hoje em dia, exibe villas, suites e quartos, além de um deslumbrante restaurante à beira-lago. Ah, e pode reservar um imperdível safari de tigres pelo parque nacional através do próprio hotel.

Procura algo ainda mais remoto? O Desert Rock Resort pode ser o lugar ideal para si. O seu design amorfo emerge das antigas dobras das Montanhas Hijaz e apresenta detalhes interiores nelas inspirados, espalhados por todos os cantos. Ah, e também existem comodidades de spa e uma elegante piscina com vista para as montanhas.

Mas isto está longe de ser tudo – abaixo, pode conhecer todas as entradas na lista deste ano dos hotéis mais bonitos, segundo o Prix Versailles.

Os hotéis mais bonitos do mundo, segundo o Prix Versailles

The ArcadiaPlace, Lago Lugu, China The Silk Lakehouse, Shangri-La Hangzhou, China Sir Prague, República Checa Chiemgauhof Lakeside Retreat, Alemanha La Fondation, França / Les Roches, França The Telegraph Hotel, Geórgia Villa Dubrovnik, Croácia The Oberoi Rajgarh Palace, Índia Orient Express La Minerva, Itália Splendido, A Belmond Hotel, Itália Kasbah d’If, Marrocos Naboa, México Soori Penang, Malásia Desert Rock, Arábia Saudita Maison Mystique, Tailândia

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