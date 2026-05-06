Os Prémios Sophia querem pôr o público a votar no cinema português

A Academia Portuguesa de Cinema lançou o “Sophia em Casa”, uma iniciativa que convida o público a participar simbolicamente nos Prémios Sophia 2026, com votação, jogos e guias para acompanhar a gala.

Este ano, os Prémios Sophia também se vão decidir na sua casa. A Academia Portuguesa de Cinema lançou o “Sophia em Casa”, uma iniciativa que quer levar a cerimónia para fora da sala de gala e torná-la mais interactiva. Com o “Escolhe os Teus Sophia”, um trocadilho com o filme A Escolha de Sofia, qualquer pessoa pode escolher os seus favoritos entre os nomeados do boletim oficial usado pelos membros da Academia. Os resultados não contam para a decisão final, mas serão revelados no fim da gala, funcionando como termómetro informal das preferências do público.

O programa inclui ainda o kit “Os Meus Sophia”, um conjunto de materiais descarregáveis que vão do bingo temático aos cartões de apostas, passando por conteúdos pensados para as redes sociais, como cartazes, logótipos, stickers e gifs. A isto junta-se o Quizz Oficial Sophia, dividido por níveis de dificuldade, com perguntas sobre a história dos prémios, as nomeações deste ano e diferentes áreas técnicas do cinema, numa tentativa de aproximar o público de um lado menos visível da indústria.

Para quem quer chegar à cerimónia mais preparado, há também o guia “Como ver os nomeados”, com informação sobre os filmes em competição, incluindo sinopses, cartazes e indicações sobre onde podem ser vistos – seja em sala de cinema ou em plataformas de streaming como a Netflix, a Prime Video ou a Disney+.

“Ao dar uma voz simbólica ao público, reforçamos a ligação entre os telespectadores e os criadores nacionais. Sem público, o cinema não existe”, sublinha Carla Chambel, presidente da Academia Portuguesa de Cinema, através de um comunicado, lembrando que os hábitos de consumo mudaram e que os filmes já não vivem apenas nas salas, mas também nos ecrãs domésticos.

Os vencedores da 15.ª edição serão conhecidos a 15 de Maio, numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, com transmissão em directo na RTP2 a partir das 22.00. Entre os nomeados deste ano, destacam-se títulos como A Memória do Cheiro das Coisas, Banzo, O Riso e a Faca e On Falling na corrida a Melhor Filme, além de uma lista alargada que atravessa categorias técnicas, interpretações e formatos, incluindo séries e curtas-metragens. A lista completa pode ser consultada no site da Academia, onde também está disponível toda a informação sobre o “Sophia em Casa”.

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