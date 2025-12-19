O Palácio Nacional da Pena continua a ser alvo de trabalhos de conservação e restauro. No Quarto das Damas – que funcionou como “Quarto de Cama” de D. Fernando II, tendo sido depois transformado num boudoir para a futura Condessa d’Edla –, foram descobertos vestígios do azul que, de acordo com a investigação histórica, foi a cor escolhida para o espaço por ocasião da última campanha decorativa levada a cabo pela Família Real. A pintura foi ocultada num tom amarelo ali aplicada por uma intervenção do século XX.

Para devolver a memória histórica ao espaço, a camada do século passado está a ser removida e o tom azul seco vai voltar a cobrir as suas paredes. “O Quarto do Veador e o WC adjacente estão, também, a ser recuperados, no âmbito do Plano de Manutenção do Palácio Nacional da Pena”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra, que destaca o facto de a intervenção decorrer a par da visitação, no âmbito da política Aberto para Obras. “Para que os visitantes possam conhecer a forma como salvaguardamos e valorizamos o património”, explica o presidente do Conselho de Administração, João Sousa Rego.

No Quarto das Damas, para além da já referida reposição do tom azul nas paredes, está também a ser restaurado o tecto em estuque policromado. Já no Quarto do Veador e respectivo WC, os trabalhos incluem, por exemplo, a recuperação dos revestimentos e a consolidação do suporte. Além disso, vão ser também requalificadas, nas três divisões, as infra-estruturas eléctricas, bem como a iluminação cénica, prevendo-se que as obras se prolonguem até ao final de Março de 2026. Só depois de concluída esta fase se irá proceder à “reconstituição historicamente informada dos espaços e à sua revisão museográfica”.

