Ouviu bem: Lisboa vai receber o seu primeiro Mercado Surdo

“O primeiro evento em Portugal pensado exclusivamente para dar palco a empreendedores, artesãos, artistas e outros profissionais surdos” realiza-se sábado, 11 de Outubro, no Lumiar.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Colecção "Sentidos", da Hoyara Jewellery
Daniel Teixeira | Colecção "Sentidos", da Hoyara Jewellery
Acontece no próximo sábado, 11 de Outubro, o primeiro Mercado Surdo do país, onde empreendedores, artesãos, artistas e outros profissionais surdos terão oportunidade de mostrar as suas criações junto do público. 

Entre as 10.00 e as 20.00, na sede da Associação Portuguesa de Surdos, entre Telheiras e o Lumiar, haverá bancas com "marcas, produtos, projectos e serviços criados por uma comunidade que, apesar das barreiras de comunicação, se distingue pela sua criatividade, talento e resiliência", sublinha a organização.

Panamás de capulana de Sheila Vanessa
DRPanamás de capulana de Sheila Vanessa

Entre os criadores, estão confirmadas as presenças de profissionais nas áreas da joalharia, vestuário (de t-shirts a biquínis), artesanato (de sabonetes a decoração), doçaria, pintura, reiki, nails art, tatuagens, têxtil, acessórios (como malas em pele) e objectos de design.

Rua Professor Orlando Ribeiro, 5B (Lumiar). 11 Out (Sáb), 10.00-20.00. Entrada livre

