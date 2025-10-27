Piquenique gastronómico Um Domingo na Avenida adiado para 2026

O evento ia ter lugar no Parque Eduardo VII, a 2 de Novembro. A organização, a mesma do Chefs on Fire, justificou a decisão com as previsões meteorológicas.

A primeira edição de Um Domingo na Avenida, agendada para o próximo dia 2 de Novembro, foi adiada. Em comunicado, a organização, responsável também pelo Chefs on Fire, justifica a decisão com o "anúncio de mau tempo, emitido pelas autoridades competentes e previsto para a próxima semana em todo o país".

O evento fica assim adiado para 2026, ainda sem uma data anunciada. No Parque Eduardo VII, em formato de piquenique, Um Domingo na Avenida ia juntar oito restaurantes da Avenida da Liberdade, responsáveis pela oferta gastronómica, e dois concertos – David Fonseca e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

"Esta decisão foi tomada por não existirem condições para garantir os habituais níveis de conforto e qualidade que definem todos os eventos produzidos pela Lohad e que envolvem a nossa relação com o público, artistas, chefs, equipas técnicas e todos os parceiros", referiu ainda a organização, a propósito do adiamento.

A Lohad informa ainda que a nova data será anunciada "em breve" e que todos os bilhetes adquiridos (50€-250€) podem ser devolvidos ou então reservados para a nova data.

