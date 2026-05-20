Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Pode ganhar uma viagem gastronómica à Finlândia com tudo pago este Verão – saiba como candidatar-se

Estas viagens prometem “envolver todos os sentidos” e foram criadas por nomes de peso da gastronomia local.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Finland’s Official Tasting Table
Photograph: HaveSomeFinnish | Finland’s Official Tasting Table
Publicidade

A Finlândia pode não ser o primeiro destino que lhe vem à cabeça quando pensa em férias focadas em comida, mas o país foi considerado o mais feliz do mundo pelo nono ano consecutivo – e, afinal, costuma dizer-se que o caminho para o coração passa pelo estômago.

O organismo de turismo Visit Finland quer chamar a atenção para a cultura gastronómica finlandesa, que descreve como “a última cozinha desconhecida do mundo”. Para isso, lançou a Finland’s Official Tasting Table e está a convidar 16 viajantes muito sortudos (e esperançosamente esfomeados) a sentarem-se à mesa.

Na prática, isto significa que vão acontecer duas viagens exclusivas com tudo pago em Setembro – e qualquer pessoa pode candidatar-se a um lugar.

A primeira é uma viagem concebida por Erik Mansikka, fundador do Kaskis, restaurante com uma estrela Michelin que percorre a costa e o arquipélago finlandês, mostrando a forma como os finlandeses tiram partido do mar, como este moldou as suas práticas culinárias e os vários produtos sazonais disponíveis.

A outra segue até à Lapónia e foi organizada pela estrela emergente da gastronomia Joel Manninen, cuja cozinha se inspira no Árctico e nos ingredientes do extremo norte da Finlândia. Pense em tigelas de sopa de salmão e rena salteada.

Ambos os itinerários incluem actividades e experiências culturais pensadas para “envolver todos os sentidos”, além de (claro) muita comida. Em baixo pode ver algumas imagens do que os seus dias poderão incluir.

Finland’s Official Tasting Table
Fotografia: HaveSomeFinnishFinland’s Official Tasting Table
Finland’s Official Tasting Table
Fotografia: HaveSomeFinnishFinland’s Official Tasting Table
Finland’s Official Tasting Table
Fotografia: HaveSomeFinnishFinland’s Official Tasting Table
Finland’s Official Tasting Table
Fotografia: HaveSomeFinnishFinland’s Official Tasting Table
Finland’s Official Tasting Table
Fotografia: HaveSomeFinnishFinland’s Official Tasting Table

Como candidatar-se a um lugar à mesa?

Primeiro, terá de tomar a difícil decisão de escolher a região que prefere. Depois disso, espera-o um desafio nas redes sociais.

Terá de partilhar um pequeno vídeo no Instagram ou TikTok a apresentar-se e a explicar porque gostaria de participar. As candidaturas estão abertas até às 11.59 de 9 de Junho e os candidatos seleccionados deverão ser informados a 29 de Junho.

Pode encontrar mais informações no site oficial.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: WhatsappInstagramFacebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.