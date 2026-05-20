Estas viagens prometem “envolver todos os sentidos” e foram criadas por nomes de peso da gastronomia local.

A Finlândia pode não ser o primeiro destino que lhe vem à cabeça quando pensa em férias focadas em comida, mas o país foi considerado o mais feliz do mundo pelo nono ano consecutivo – e, afinal, costuma dizer-se que o caminho para o coração passa pelo estômago.

O organismo de turismo Visit Finland quer chamar a atenção para a cultura gastronómica finlandesa, que descreve como “a última cozinha desconhecida do mundo”. Para isso, lançou a Finland’s Official Tasting Table e está a convidar 16 viajantes muito sortudos (e esperançosamente esfomeados) a sentarem-se à mesa.

Na prática, isto significa que vão acontecer duas viagens exclusivas com tudo pago em Setembro – e qualquer pessoa pode candidatar-se a um lugar.

A primeira é uma viagem concebida por Erik Mansikka, fundador do Kaskis, restaurante com uma estrela Michelin que percorre a costa e o arquipélago finlandês, mostrando a forma como os finlandeses tiram partido do mar, como este moldou as suas práticas culinárias e os vários produtos sazonais disponíveis.

A outra segue até à Lapónia e foi organizada pela estrela emergente da gastronomia Joel Manninen, cuja cozinha se inspira no Árctico e nos ingredientes do extremo norte da Finlândia. Pense em tigelas de sopa de salmão e rena salteada.

Ambos os itinerários incluem actividades e experiências culturais pensadas para “envolver todos os sentidos”, além de (claro) muita comida. Em baixo pode ver algumas imagens do que os seus dias poderão incluir.

Fotografia: HaveSomeFinnish Finland’s Official Tasting Table

Fotografia: HaveSomeFinnish Finland’s Official Tasting Table

Fotografia: HaveSomeFinnish Finland’s Official Tasting Table

Fotografia: HaveSomeFinnish Finland’s Official Tasting Table

Fotografia: HaveSomeFinnish Finland’s Official Tasting Table

Como candidatar-se a um lugar à mesa?

Primeiro, terá de tomar a difícil decisão de escolher a região que prefere. Depois disso, espera-o um desafio nas redes sociais.

Terá de partilhar um pequeno vídeo no Instagram ou TikTok a apresentar-se e a explicar porque gostaria de participar. As candidaturas estão abertas até às 11.59 de 9 de Junho e os candidatos seleccionados deverão ser informados a 29 de Junho.

Pode encontrar mais informações no site oficial.

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