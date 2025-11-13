Pop-Up Store dos Silence 4 recria a casa onde tudo começou (e a entrada é grátis)

A par dos concertos, a banda criou uma instalação sensorial em Lisboa com uma recriação do local de ensaios original, objectos da época e outras memórias.

Nas vésperas de regressarem ao MEO Arena, os Silence 4 inauguram, esta quinta-feira, 14 de Novembro, um pop-up inédito no Level One do LX Factory. Um espaço que ficará aberto até 14 de Dezembro, entre as 11.00 e as 19.00, com entrada livre. Esta iniciativa insere-se nas comemorações dos 30 anos da banda e acompanha a série de concertos esgotados que devolve o grupo aos palcos. Depois de três noites em Leiria e passagens pelos Açores e pela Madeira, o quarteto de Leiria está a iniciar o primeiro de quatro concertos na Super Bock Arena, no Porto, antes das duas datas na maior sala de concertos de Lisboa, a 12 e 13 de Dezembro.

Com curadoria de David Fonseca e da Think Out Loud, e apoio do LX Factory e da loja Sr. Piano, a Silence 4 Pop-Up Store é uma instalação sensorial que revisita a história e o imaginário da banda. No centro do espaço encontra-se uma recriação da casa desabitada em Leiria que, no início da carreira, serviu de sala de ensaios. Entre caixotes, velas, telas e um velho candeeiro metálico, o ambiente evoca o espírito de improviso e liberdade que deu origem ao som de uma geração.

Entre os objectos expostos, destaca-se a cassete-maquete amarela e a caixa de cartão artesanal que o grupo apresentou às editoras em 1996. O espaço inclui ainda pautas manuscritas, fotografias inéditas e peças do arquivo pessoal dos músicos, além da exibição de dois documentários produzidos pela RTP, Silence 4 – The Early Days, de Filipe Cunha Monteiro, e Silence 4 – Especial, de Paulo Resende, projectados numa televisão dos anos 90, como ponte entre o passado e o presente.

Ao longo do próximo mês, a Pop-Up Store receberá acções especiais e actuações surpresa. Para além do carácter expositivo, o espaço funciona também como loja oficial, com merchandising e reedições em vinil dos álbuns Silence Becomes It (1998) e Only Pain Is Real (2000), ambos há muito esgotados.

