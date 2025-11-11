Porta dos Fundos volta a Lisboa para “ocupação inédita”: um festival de humor

O Centro Cultural de Belém e o Cinema São Jorge vão receber o colectivo brasileiro entre 13 e 18 de Dezembro. A programação inclui estreias e convidados especiais.

O colectivo Porta dos Fundos está de volta a Lisboa, desta vez com um festival, numa “ocupação inédita da cidade”, como se lê em comunicado da organização. Além da estreia de Fábio Porchat no elenco de Portátil, que estará em cena entre 13 e 14 de Dezembro, a programação – que se prolonga até dia 18 – inclui vários encontros e especiais de Natal no Cinema São Jorge.

O destaque inicial vai para o regresso de Portátil, em cena nos dias 13 e 14, que marca a estreia de Fábio Porchat no elenco do espectáculo de improviso. A peça conta ainda com Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Gustavo Miranda, acompanhados pelo músico e sonoplasta Andrés Giraldo. Depois da participação da actriz e encenadora Luciana Paes na temporada anterior, a entrada de Porchat renova o grupo.

Cada apresentação de Portátil parte de uma entrevista com alguém do público, que serve de ponto de partida para uma história totalmente improvisada, embora guiada por uma estrutura narrativa. “Em Portugal é muito especial”, diz Gregório Duvivier, citado no comunicado. “Contam histórias de bailaricos, de pequenas aldeias, dos Santos Populares. É todo um universo que a gente não conhece – e parte da graça está aí.”

Já entre 16 e 18 de Dezembro, o Cinema São Jorge recebe a estreia portuguesa de Que História É Essa, Porchat?, o sucesso do humorista brasileiro que contará com Joaquim de Almeida, Bumba na Fofinha, Gilmário Vemba, Fafá de Belém e Cândido Costa.

Ainda no Cinema São Jorge, a programação inclui ainda episódios ao vivo do podcast “Não Importa”, do Porta dos Fundos, que sobe ao palco pela primeira vez com Bruno Nogueira (16 Dez), Valter Hugo Mãe (17 Dez) e César Mourão (18 Dez).

Para encerrar o festival, o público poderá assistir a três especiais de Natal do grupo: Se Beber Não Ceie, que será exibido a 16 de Dezembro; A Primeira Tentação de Cristo, a 17; e Stand Up e Anda, a 18. Esta última sessão contará ainda com uma conversa entre Fábio Porchat e Ricardo Araújo Pereira, encerrando a programação com humor e reflexão em dose dupla.

Centro Cultural de Belém e Cinema São Jorge. 13-18 Dez, vários horários. Vários preços

