Porta dos Fundos volta a trazer ‘Portátil’ a Portugal, agora com Luciana Paes

Com a missão de fazer cada sessão única e inesperada, o espectáculo de comédia de improvisação Portátil, do colectivo Porta dos Fundos, está de regresso a Portugal. As actuações vão acontecer entre os dias 15 e 22 de Dezembro e passam por cidades como Lisboa, Porto, Funchal, Coimbra, Águeda e Caldas da Rainha.

Depois de, no ano passado, Inês Aires Pereira ter marcado presença durante a temporada, a novidade do elenco – que conta com os actores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro, Gustavo Miranda, para além do músico e sonoplasta Andrés Giraldo – é a inclusão da actriz e encenadora Luciana Paes.

“Comemoramos dez anos de Portátil com o elenco brasileiro, como na primeira vez em que viemos em Portugal, em 2015. Sentiremos saudades da Inês, que virou mais que uma amiga, uma irmã portuguesa”, informa Gregório Duvivier, através de um comunicado.

“Por outro lado, estamos felizes de trazer a Portugal, pela primeira vez, a Luciana Paes – essa actriz estupenda, para mim a maior do nosso país, na minha geração. Tenho medo de Portugal não deixá-la voltar, como fizeram com nosso amigo Gustavo Miranda – que nós que trouxemos, e nos foi roubado por vocês. Aviso desde já: a Luciana é nossa!”, reforça o humorista. A actriz foi responsável pela encenação do mais recente espectáculo de Duvivier, O Céu da Língua.

Cada sessão de Portátil é única e diferente. Esta parte de uma entrevista com um convidado da plateia que dá origem a uma peça inteiramente improvisada, com uma narrativa estruturada. No final, o resultado é uma mistura rica de abordagens, englobando diversos registos, que certamente incluirão comédia, área onde o colectivo se destacou nos últimos anos, como fenómeno de popularidade junto do público português. A encenação é de Bárbara Duvivier.

Aula Magna, 15 e 22 Dez (Dom) 21.30 22€ a 28€

