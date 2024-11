Gregório Duvivier traz a Portugal espectáculo que mistura stand-up e poesia

O comediante brasileiro Gregório Duvivier vai voltar a fazer Portugal rir. O co-criador do colectivo Porta dos Fundos tem regresso marcado aos palcos portugueses com o espectáculo O Céu da Língua, primeiro no Teatro Aberto, em Lisboa, de 14 de Novembro a 1 de Dezembro (20€ o bilhete), e depois no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 2 e 3 de Dezembro (15€-22€).

Dirigido pela actriz Luciana Paes, este espectáculo é descrito como uma mistura de stand-up comedy com poesia falada e “uma dramaturgia que costura tudo”. “Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco”, pode ler-se no comunicado do evento.

“Gregório descobre o poder da fala e lembra-nos que o homem, nada mais é do que um macaco que fala – e todas as outras diferenças derivam disso. Para entendermos a humanidade: vamos começar do princípio: o Verbo”, acrescenta o texto.

O humorista brasileiro – que também trabalha como actor, escritor e argumentista – foi um dos fundadores do Porta dos Fundos e trabalhou em espetáculos como Z.É. – Zenas Emprovisadas e andou em digressão com as peças Uma noite na lua, Portátil e, em 2019, Sísifo. Trabalhou em televisão, actuou em Junto e misturado, O fantástico mundo de Gregório e foi argumentista em Portátil. Já no cinema fez parte do elenco de Apenas o fim, 5x Favela – Agora por nós mesmos, Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida, Vai que dá certo, entre outros.

Teatro Aberto – Céu Azul (Lisboa). 14 Nov-1 Dez. 20€; Teatro Sá da Bandeira (Porto). 2 e 3 Dez. 15€ a 22€.

