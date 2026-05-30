Portugal tem a melhor praia da Europa, segundo a European Best Destinations

O ranking das melhores praias europeias para 2026 foi revelado. Metade fica na Grécia, mas o areal vencedor – o melhor entre os melhores – fica no Algarve.

A definição de um dia de praia fantástico depende imensamente da sua visão do que é um excelente dia de praia. É um ávido banhista, um fanático por vida selvagem e snorkelling, ou um caminhante entusiasta em busca de vistas costeiras dramáticas e escarpadas? Bem, haverá certamente uma praia ideal para si.

No entanto, as costas da Europa também estão pontilhadas por opções versáteis que agradam às massas, e a European Best Destinations levou a cabo uma análise exaustiva para nos fornecer uma lista das melhores em termos absolutos.

Tudo, desde a qualidade da água, acessibilidade e actividades disponíveis até à beleza natural, ao ambiente familiar e à preservação ambiental, foi escrutinado com base na experiência tanto de viajantes como de editores, e o top 10 oficial acaba de dar à costa.

O cobiçado primeiro lugar foi conquistado pela Praia de Monte Clérigo, um vasto areal na região do Algarve, em Portugal. Fica no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e é o cenário perfeito para viajantes activos ansiosos por fazer caminhadas ou apanhar umas ondas.

A nossa dica, se passar por cá, é reservar uma mesa no Sargo – um elegante restaurante de marisco empoleirado na zona sul da praia, com vista para a sua extensão de areia de sonho – e fazê-lo ao anoitecer para ver este lugar fazer jus à sua alcunha: a praia do pôr-do-sol.

Fotografia: Shutterstock Praia de Voutoumi, Grécia

No entanto, um país mediterrânico dominou completamente este ranking, reclamando metade dos lugares do top 10. Foi a Grécia, que ocupou as posições dois, três, quatro, oito e dez – com duas praias em Corfu.

A Praia de Voutoumi, em Antipaxos, conquistou o segundo lugar, e a Praia de Fteri ficou em terceiro (depois de ter sido recentemente coroada a melhor da Europa pela World’s 50 Best Beaches). A Praia de Elafonisi, em Creta, ficou em quarto – embora seja a actual campeã segundo os Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor.

Claramente, esta recolha inclui o crème de la crème das costas da Europa – continue a ler para ver o top 10 completo e saiba mais sobre cada uma delas no site da European Best Destinations.

As 10 melhores praias da Europa, segundo a European Best Destinations

Praia de Monte Clérigo, Algarve, Portugal Voutoumi Beach, Antipaxos, Grécia Fteri Beach, Cefalónia, Grécia Elafonisi Beach, Creta, Grécia Bogliasco Beach, Itália Cala Mesquida, Maiorca, Espanha Kvalvika Beach, Moskenesøya, Noruega Rovinia Beach, Corfu, Grécia Kaputas Beach, Turquia Paleokastritsa Beach, Corfu, Grécia

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