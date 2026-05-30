Portugal tem a melhor praia da Europa, segundo a European Best Destinations

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O ranking das melhores praias europeias para 2026 foi revelado. Metade fica na Grécia, mas o areal vencedor – o melhor entre os melhores – fica no Algarve.
A definição de um dia de praia fantástico depende imensamente da sua visão do que é um excelente dia de praia. É um ávido banhista, um fanático por vida selvagem e snorkelling, ou um caminhante entusiasta em busca de vistas costeiras dramáticas e escarpadas? Bem, haverá certamente uma praia ideal para si.
No entanto, as costas da Europa também estão pontilhadas por opções versáteis que agradam às massas, e a European Best Destinations levou a cabo uma análise exaustiva para nos fornecer uma lista das melhores em termos absolutos.
Tudo, desde a qualidade da água, acessibilidade e actividades disponíveis até à beleza natural, ao ambiente familiar e à preservação ambiental, foi escrutinado com base na experiência tanto de viajantes como de editores, e o top 10 oficial acaba de dar à costa.
O cobiçado primeiro lugar foi conquistado pela Praia de Monte Clérigo, um vasto areal na região do Algarve, em Portugal. Fica no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e é o cenário perfeito para viajantes activos ansiosos por fazer caminhadas ou apanhar umas ondas.
A nossa dica, se passar por cá, é reservar uma mesa no Sargo – um elegante restaurante de marisco empoleirado na zona sul da praia, com vista para a sua extensão de areia de sonho – e fazê-lo ao anoitecer para ver este lugar fazer jus à sua alcunha: a praia do pôr-do-sol.
No entanto, um país mediterrânico dominou completamente este ranking, reclamando metade dos lugares do top 10. Foi a Grécia, que ocupou as posições dois, três, quatro, oito e dez – com duas praias em Corfu.
A Praia de Voutoumi, em Antipaxos, conquistou o segundo lugar, e a Praia de Fteri ficou em terceiro (depois de ter sido recentemente coroada a melhor da Europa pela World’s 50 Best Beaches). A Praia de Elafonisi, em Creta, ficou em quarto – embora seja a actual campeã segundo os Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor.
Claramente, esta recolha inclui o crème de la crème das costas da Europa – continue a ler para ver o top 10 completo e saiba mais sobre cada uma delas no site da European Best Destinations.
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