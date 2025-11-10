Lisboa

Lisboa

Notícias

Portuguesa A LINE desce do Porto e abre pop-up no Príncipe Real, mesmo a tempo do Natal

Abriu uma loja no Porto, contratou Diogo Miranda como director criativo e acaba de abrir uma pop-up em Lisboa, onde fica até 31 de Janeiro. No estilo, a A LINE é sóbria e intemporal.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Pop-up A LINE na Embaixada
DR
Este guarda-roupa parece ser imune a tendências. Não que as peças sejam desadequadas para usar nos dias que correm, mas porque almejam um certo minimalismo e intemporalidade. Foi sob este desígnio que a A LINE foi criada em 2016, pelas mãos de Alexandra Carneiro e Hélder Gonçalves – e com o foco na moda feminina.

Depois de uma loja própria no Porto, inaugurada na Primavera de 2024, e de ter feito uma contratação de peso – Diogo Miranda, para o leme criativo –, a marca chega a Lisboa em versão pop-up. Até 31 de Janeiro, ocupa uma das bonitas salas da Embaixada, no Príncipe Real.

Pop-up A LINE na Embaixada
DR

“Lisboa era um passo natural. Queríamos criar um espaço de proximidade, onde fosse possível sentir de perto o universo A LINE – uma elegância serena, confiante e intemporal”, refere Diogo Miranda, citado em comunicado.

No espaço, o destaque vai para a colecção Outono-Inverno 2025/26. As camisas continuam a ser uma das peças mais emblemáticas da marca, embora o catálogo tenha crescido e englobe hoje casacos, blazers, malhas, vestidos e até calças de ganga. Simultaneamente, a marca tem feito incursões na área dos acessórios, com pequenos lançamentos de lenços, cintos e bonés. Mais recentemente, a marca portuguesa lançou também as própria linha de velas perfumadas.

Praça do Príncipe Real, 26 (Príncipe Real). Seg-Sáb 12.00-20.00, Dom 11.00-19.00. Até 31 Jan

