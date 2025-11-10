Portuguesa A LINE desce do Porto e abre pop-up no Príncipe Real, mesmo a tempo do Natal

Abriu uma loja no Porto, contratou Diogo Miranda como director criativo e acaba de abrir uma pop-up em Lisboa, onde fica até 31 de Janeiro. No estilo, a A LINE é sóbria e intemporal.

Este guarda-roupa parece ser imune a tendências. Não que as peças sejam desadequadas para usar nos dias que correm, mas porque almejam um certo minimalismo e intemporalidade. Foi sob este desígnio que a A LINE foi criada em 2016, pelas mãos de Alexandra Carneiro e Hélder Gonçalves – e com o foco na moda feminina.

Depois de uma loja própria no Porto, inaugurada na Primavera de 2024, e de ter feito uma contratação de peso – Diogo Miranda, para o leme criativo –, a marca chega a Lisboa em versão pop-up. Até 31 de Janeiro, ocupa uma das bonitas salas da Embaixada, no Príncipe Real.

“Lisboa era um passo natural. Queríamos criar um espaço de proximidade, onde fosse possível sentir de perto o universo A LINE – uma elegância serena, confiante e intemporal”, refere Diogo Miranda, citado em comunicado.

No espaço, o destaque vai para a colecção Outono-Inverno 2025/26. As camisas continuam a ser uma das peças mais emblemáticas da marca, embora o catálogo tenha crescido e englobe hoje casacos, blazers, malhas, vestidos e até calças de ganga. Simultaneamente, a marca tem feito incursões na área dos acessórios, com pequenos lançamentos de lenços, cintos e bonés. Mais recentemente, a marca portuguesa lançou também as própria linha de velas perfumadas.

Praça do Príncipe Real, 26 (Príncipe Real). Seg-Sáb 12.00-20.00, Dom 11.00-19.00. Até 31 Jan

