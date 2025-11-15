A Festa do Azeite e do Bacalhau chega à Praça Beato a 22 de Novembro. A entrada é gratuita e o ambiente é de mercado aberto, com 22 produtores de azeite virgem extra de várias regiões do país a dar a provar os seus azeites novos, acabados de sair do lagar, entre as 10.00 e as 18.00. A curadoria é do crítico de gastronomia e vinhos Edgardo Pacheco, que promete pôr toda a gente a provar, cheirar e descobrir o que faz de um azeite português um azeite de excepção. A acompanhar, haverá bacalhau, claro.

“Vamos celebrar a riqueza do nosso azeite virgem extra e a nobreza do bacalhau curado e demolhado em Portugal, dando voz aos produtores e palco aos seus produtos”, diz Edgardo Pacheco, citado em comunicado da organização, que destaca também a participação da marca Riberalves, que celebra 40 anos de história com o lançamento do seu “Lombo de Bacalhau Especial”, uma edição limitada com 12 meses de cura.

© Riberalves | Lombo Especial de Bacalhau

A assinar as criações gastronómicas do evento, ligando o novo bacalhau da Riberalves aos azeites virgens extra dos produtores presentes, estarão os chefs Bertílio Gomes, da Taberna Albricoque, e André Serra, do Áurea. Os pratos vão estar à venda a partir das 12.30 por 9€ cada. Para adoçar o final da refeição, o chef Filipe Rebocho – do Refeitório, restaurante da Praça Beato – estará encarregue das sobremesas, finalizadas com azeites novos e com valores entre os 3,50€ e os 5€.

Entre os 22 produtores de azeite presentes, encontram-se o Esporão, a Casa Relvas e o Pousio do Alentejo, enquanto Trás-os-Montes se faz representar por nomes como a Acushla e a Casa de Santo Amaro, ambos com forte tradição na produção de azeite virgem extra. O Douro contribui, por exemplo, com a CARM e a Quinta do Vallado, e da Beira Interior chega a Ethos, mas não só.

“Já é altura de começarmos a dar dignidade à diferenciação de perfis dos azeites portugueses. Quem sempre quis aprender a provar e a usar os azeites tem aqui uma oportunidade perfeita pelo facto de estarem reunidos no mesmo espaço os mais relevantes produtores de azeite do país”, assegura Pacheco.

Além de comer e provar, há também espaço para aprender. Estão agendadas duas provas comentadas de azeite, às 11.30 e às 16.30, conduzidas por Edgardo Pacheco, Ana Carrilho e Francisco Pavão. As sessões, limitadas a 12 participantes cada, requerem inscrição prévia no site da Praça Beato e têm o custo de 15€ por pessoa – uma boa desculpa para mergulhar de cabeça (ou de pão) na ciência do azeite.

Com estreia em 2023, o ciclo de “festas do produto” da Praça Beato já celebrou o arroz, o tomate, o borrego e o queijo. O azeite é agora o centro das atenções, acompanhado pelo bacalhau e, pela primeira vez, pelo evento simplesmente... Vinho Lisboa. Toda a programação pode ser acompanhada no Instagram da Praça Beato. A entrada e as provas livres de azeite são gratuitas.

Praça Beato, Beato Innovation District. 22 Nov, 10.00-18.00 (refeições a partir das 12.30). Entrada livre

