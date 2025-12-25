A primeira super-Lua do novo ano ilumina os céus a 3 de Janeiro e já há passeios para astroturistas marcados.

Se é apaixonado por astronomia, marque na agenda: a primeira super-Lua Cheia de 2026 – tradicionalmente conhecida como “Lua do Lobo” – vai iluminar o céu no primeiro sábado do mês de Janeiro, dia 3. E já estão a marcar passeios para ver o fenómeno.

A chamada super-Lua – termo cunhado em 1979 pelo astrólogo Richard Noelle, daí não ser usado pela comunidade científica, que prefere a designação perigeu-sizígia – acontece porque a órbita lunar é elíptica, o que faz com que o satélite se vá aproximando ou afastando da Terra. O fenómeno ocorre quando a Lua cheia coincide com a sua maior proximidade à Terra, cerca de 362.600 quilómetros de distância.

A Lua Cheia de Janeiro é tradicionalmente conhecida como “Lua do Lobo”, uma designação herdada de culturas indígenas norte-americanas e associada ao período do Inverno no hemisfério norte. De acordo com vários calendários astronómicos, esta será a primeira de três super-Luas previstas para 2026, com novas ocorrências esperadas para 24 de Novembro e 24 de Dezembro.

Em Portugal, esta super-Lua Cheia nasce ao final da tarde, por volta das 17.30, e só se põe na manhã seguinte, pelas 08.15, permitindo a sua observação ao longo de toda a noite, caso as condições meteorológicas o permitam. A fase exacta de Lua Cheia ocorre durante a manhã, mas o disco lunar já deverá estar totalmente iluminado ao anoitecer.

Caso se queira tornar um astroturista profissional, só tem de descobrir qual é a melhor app para ver as estrelas para si. Nem todos temos a sorte de viver na região do Alqueva, onde há uma média de mais de duas centenas de noites sem nuvens, perfeitas para apreciar o tecto natural da Terra em todo o seu esplendor. Mas, se lhe apetecer, poderá juntar-se a um dos passeios que, por esta altura, já estão a ser marcados.

A Lynx Travel, por exemplo, propõe um passeio de cinco quilómetros pela Serra de Sintra, com partida às 17.30 da Praça D. Fernando II, em Sintra. Com duração de três horas, a actividade custa 10€ para adultos e 5€ para crianças entre os seis e os 12 anos, sendo necessário fazer inscrição até 2 de Janeiro (lynxtravel11@gmail.com).

