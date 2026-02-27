Príncipe Real recebe um mercado dedicado à cerâmica de autor. O primeiro é já este domingo

São 13 os ceramistas que se juntam no dia 1 de Março para apresentar (e vender) o que fazem de melhor. É a primeira edição do Lisbon Ceramics Market e acontece no Flores da Pampa.

Se há coisa que não falta em Lisboa é loiça – uma forma coloquial de nos referirmos à cerâmica. Aqui, este material é elevado a objecto de autor. A primeira edição do Lisbon Ceramics Market acontece já este domingo, 1 de Março, no Príncipe Real. Ao todo, serão 13 os artesãos e criativos que vão montar banca no local.

E o local escolhido foi o Flores da Pampa, espaço multifacetado na Praça das Flores que junta comida de conforto, deliciosas pastelarias, vinhos naturais, coworking, música e, por vezes, compras – tudo debaixo do mesmo tecto. Por trás do evento está Ashley O'Sheehan, ela própria ceramista, fixada em Lisboa. Dependendo da afluência a esta primeira edição, admite ter vontade de criar um evento mensal, sempre no primeiro domingo do mês.

Neste primeiro Lisbon Ceramics Market vai reunir uma "mistura de novos artesãos e ceramistas mais experientes". "Quero tentar que haja sempre este cruzamento, garantindo aos novatos neste ramo uma oportunidade justa de se estabelecerem. Também quero manter uma mistura de estilos e tipos de peças – algumas mais funcionais, outras mais esculturais", explica a mentora do mercado à Time Out.

A montra que criou inclui o seu próprio projecto, Suze, mas há mais uma dúzia deles para descobrir. Aura Ceramics, Daniela Mertens, Maryia Stankevich, MLB, O Pomar, Faby Leme, Inês Pinto, Pauline Sabatini Ceramics, Rita Zorro, Jadeo Studio (joalharia), Sasha Webb e Vaza compõem a montra, com peças de artesãos portugueses e estrangeiros, de Lisboa e outras partes do país.

Praça das Flores, 18 (Príncipe Real). Dom 10.00-18.00. Entrada livre

