Pura Sede vai juntar mais 60 produtores de vinho europeus no Beato

O evento de vinhos de baixo intervenção está de volta ao Duro de Matar, no Beato. Durante dois dias de provas, brilham os pequenos produtores portugueses, mas também de outros países da Europa.

Nos dias 28 e 29 de Março, o evento vínico Pura Sede regressa ao Beato com uma agenda de provas e na missão de aproximar os pequenos produtores de uma comunidade de consumidores atentos e que tem crescido nos últimos anos. O foco volta a estar sobre os vinhos de baixa intervenção. Para isso, junta mais de 60 produtores no mesmo recinto – portugueses, mas também de outros países europeus.

Serão dois dias de provas, em que o destaque vai, não apenas para os vinhos em si, mas também para a forma como os produtores priorizam aspectos como a saúde dos solos, a intervenção sobre os vinhos, a cultura biodinâmica ou a protecção de castas indígenas.

Ao lado de uma selecção de produtos nacionais, de várias regiões, estarão convidados internacionais. Podem, por isso, esperar-se vinhos espanhóis, franceses e italianos, mas também alemães, húngaros e georgianos.

"O Pura Sede nasceu do desejo de celebrar o vinho na sua forma mais honesta", resume Tonello Florian, fundador do evento, citado em comunicado. Além de provas de vinhos, conte petiscos que vão ajudar a forrar o estômago, cortesia da FoodRiders, responsável pelo restaurante que acolhe o evento, o Duro de Matar.

Os bilhetes já estão à venda e dividem-se entre ingressos para profissionais (com acesso reservado entre as 10.00 e as 13.00) e para o público em geral (à tarde), mas também entre quem quer marcar presença nos dois dias e quem fica contente com apenas um dia de provas.

Avenida Infante D. Henrique, 151 (Beato). Sáb-Dom 28-29 Mar 10.00-17.00. 20€-30€ (profissionais), 25€-40€ (público em geral)

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