Qual é a melhor cerveja artesanal do país? The Black Ginjinha Murders

A Dois Corvos destacou-se no principal concurso nacional de cerveja artesanal, ao conquistar o prémio máximo com uma imperial stout envelhecida em barricas de ginjinha.

A cerveja The Black Ginjinha Murders, da Dois Corvos, foi eleita a Melhor Cerveja Artesanal Portuguesa de 2025 na 13.ª edição do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais, que decorreu a 14 de Março, em Marvila. O concurso reuniu mais de uma centena de cervejas em prova e contou com um painel internacional de 18 jurados, provenientes de países como os Estados Unidos, o Brasil e Itália, além de Portugal. A avaliação, feita em prova cega, teve em conta critérios como aroma, sabor, equilíbrio e fidelidade ao estilo.

A vencedora absoluta surgiu da categoria Experimental (vertente artesanal) e destacou-se na fase final (“Best of Show”), que disputou com as restantes melhores cervejas a concurso. The Black Ginjinha Murders é uma imperial stout envelhecida em barricas de ginjinha, uma combinação que junta o perfil intenso da cerveja escura com notas vínicas e frutadas. Para já, está disponível nas tap rooms da Dois Corvos, em Marvila e no Intendente, devendo chegar em breve a outros espaços.

Na vertente artesanal, foram ainda distinguidas outras duas cervejas: Monda – Portuguese Rice Lager, da Barona, em Santo António das Areias, que foi eleita a Melhor Lager Portuguesa pelo segundo ano consecutivo, e Diabo Vermelho – Red Flanders, da Vadia, em Oliveira de Azeméis, que venceu na categoria Ale.

Já na vertente caseira, o concurso voltou a evidenciar a diversidade do movimento homebrew nacional, frequentemente associado ao surgimento de novos projectos profissionais. Duarte Cravo venceu na categoria Ale com uma Hazy IPA, Aleksey Potaneyko destacou-se na categoria Experimental, Diogo Sousa arrecadou o prémio de cervejas históricas com uma Sahti e Fabrício Búrigo venceu na categoria Lager com uma Baltic Porter.

O evento incluiu ainda a atribuição do Tributo Cervejeiro, que em 2026 distinguiu Fernando Gonçalves, reconhecido pelo seu contributo na divulgação da produção caseira de cerveja em Portugal e na formação de vários cervejeiros que hoje integram o sector artesanal.

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn