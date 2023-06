Dois Corvos chega ao Intendente já este fim-de-semana

São 12 torneiras, uma cozinha e 50 metros a separar o novo bar de cerveja artesanal do Largo do Intendente. A festa de inauguração está marcada para este sábado.

Nasceu em Marvila há quase oito anos e agora saltou directamente para outro bairro lisboeta. A Dois Corvos abriu um bar a poucos passos do Largo do Intendente. Além de 12 torneiras de cerveja, há uma cozinha de onde começam a sair petiscos já este sábado. A festa começa às 16.00.

E antes de qualquer outra proposta, falemos das cervejas à disposição – uma dúzia delas servidas à pressão, vindas directamente da fábrica da Dois Corvos. Prata Pilsner e Creature IPA são clássicos de sempre. As edições limitadas NEIPAs, Imperial Stouts e Sours também fazem parte do cardápio. Torneiras à parte, há especialidades para provar em lata ou garrafa e ainda uma carta de cocktails e outra de vinhos de pequenos produtores portugueses.

A cozinha é a outra grande estrela, e será uma estreia absoluta deste sábado (o bar está em soft opening desde Abril). O foco está no peixe e no marisco, mas há outras opções. Saltam à vista o po' boy de camarão, para o bao de couve-flor e para a sandes de lula frita. Há tacos de peixe, tempura de mexilhão marinado e pataniscas de conchas.

Outra boa notícia é a possibilidade de comer fora de horas. A cozinha funciona durante o dia e à noite fica aberta até às tantas, como pede a boa e imprevisível vida nocturna. As portas abrem mesmo a tempo do Verão, até porque o novo bar tem um pátio nas traseiras com capacidade para sentar 80 pessoas.

Na festa de abertura, este sábado às 16.00, a Dois Corvos vai pagar uma cerveja a todos os convivas – uma oferta obviamente limitada ao stock, até porque cerveja grátis costuma atrair multidões. No mesmo dia actua Sequin. Este é só um dos vários eventos para pôr na agenda. A 10 de Junho, o bar do intendente é palco do Lisbon Open Vinyl Experiment. Nos dias 30 de Junho e 1 de Julho, a Dois Corvos celebra o oitavo aniversário com festa nas duas casas.

Rua dos Anjos, 16B (Intendente). Ter-Qui, Dom 16.00-00.00, Sex-Sáb 16.00-01.00

