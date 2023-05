Vinhos do Alentejo trazem mais de 450 vinhos a provar ao CCB

A 2 e 3 de Junho, a 13.ª edição da iniciativa Vinhos do Alentejo em Lisboa regressa ao Centro Cultural de Belém. O evento vai contar com 56 produtores da região.

O CCB volta a ser palco do evento Vinhos do Alentejo em Lisboa, a 2 e 3 de Junho. A partir das 16.00, no dia 2, os amantes de vinho têm a oportunidade de provar mais de 450 vinhos produzidos por 56 produtores da região alentejana.

No primeiro dia, Luís Pedro Amorim, director da câmara de provadores da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, explicará as castas e as particularidades dos vinhos alentejanos, além de conduzir uma conversa sobre o vinho de talha.

No sábado, as portas abrem uma hora mais cedo, às 15.00 e estão programadas duas conversas. A primeira, às 16.00, vai pôr produtores alentejanos a falar sobre a sustentabilidade na produção do vinho, enquanto às 18.00 Joana Faria, diretora executiva do Forest Stewardship Council (FSC) Portugal, vai apontar o caminho para as boas práticas que podem ser implementadas nas vinhas e nas adegas. Às 19.30, há um workshop de food pairing a cargo de Vicente Themudo de Castro, responsável pela área de vinhos do Grupo Albatroz.

Os Vinhos do Alentejo pretendem minimizar o impacto ambiental habitual deste tipo de eventos e por isso reutilizam todos os materiais e bancas presentes nos eventos realizados em 2022, em Lisboa e no Porto.

Os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline.pt, por 10€, ou na entrada do CCB, a 12€. Estes valores incluem um copo reutilizável e a prova de todos os vinhos presentes.

Praça do Império (Belém). 2 Jun 16.00-21.00 3 Jun 15.00-21.00. 10€-12€

Texto editado por Cláudia Lima Carvalho

