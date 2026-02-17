Quase desmaiei durante este ritual de bem-estar mexicano – mas foi a melhor coisa que alguma vez fiz

Traduzindo-se por “casa de calor”, o temazcal é uma cerimónia sagrada originária da Mesoamérica. Eis o que aconteceu quando a experimentámos.

Estou encolhida no chão, a suar profusamente e a relembrar-me de respirar. Preciso de respirar fundo o suficiente para evitar desmaiar, mas não tão profundamente que provoque um ataque de tosse ao inalar o ar espesso e impregnado de ervas que me rodeia.

Acreditem ou não, este processo é supostamente terapêutico.

Estou num temazcal, uma espécie de sauna espiritual, em San José del Pacifico, uma pequena vila montanhosa situada a cerca de 2300 metros acima do nível do mar, no estado de Oaxaca, no México. O temazcal tem origem na Mesoamérica, que cobria grande parte do actual México antes da colonização espanhola no século XVI. O nome provém do Nahuatl, uma língua indígena do México, e significa “casa de calor”.

Este temazcal está aninhado numa floresta de pinheiros, parcialmente camuflado pela folhagem circundante, e feito de tijolos de lama e pedra vulcânica. Tem a forma de uma cúpula – o que é adequado, pois representa o ventre da Mãe Terra, e crê-se que a cerimónia seja uma viagem de renascimento.

A entrada do temazcal | Fotografia: Hebe Johnson para a Time Out

Antes de o suor começar, eu e outros nove mochileiros reunimo-nos à volta de uma mesa de madeira para uma cerimónia do cacau. O nosso “xamã” – um tipo surfista do Colorado, todo musculado – fala-nos sobre o significado do cacau nas culturas indígenas mexicanas. Historicamente, o cacau puro era considerado um medicamento. Era utilizado em rituais para alinhar a mente, o corpo e o espírito.

Depois de o nosso xamã servir o cacau e passar as canecas, pede-nos que definamos uma intenção para a sessão. Algumas pessoas parecem levar esta instrução a sério, franzindo a testa. Outras, nem por isso. Um australiano, distraído pelo sabor óptimo do cacau, bebe a caneca toda de um trago.

The cacao | Photograph: Hebe Johnson for Time Out

Enquanto os restantes bebem o cacau – e o australiano olha para as nossas canecas com inveja – o xamã mistura ervas medicinais numa grande panela, que será despejada sobre pedras quentes dentro do temazcal para criar um vapor denso.

A mistura inclui camomila pelos seus efeitos calmantes, salva pelas suas propriedades de limpeza espiritual e – provocando alguns risinhos no grupo – canábis, pelos seus poderes medicinais. Assim que a mistura está pronta, a cerimónia começa.

Entramos em fila no temazcal e, assim que todos estão acomodados, o nosso xamã fecha a porta. A escuridão engole-nos e sou imediatamente dominada pelo pânico. De alguma forma, tinha-me esquecido de que tenho um medo de toda a vida de pequenos espaços fechados. E, talvez sem surpresa, estar sentada coxa com coxa com autênticos desconhecidos num breu total, rodeada de ar quente, acaba por ser bastante perturbador.

A mistura de ervas | Fotografia: Hebe Johnson

“Esperem!”, grito eu, quase involuntariamente. O xamã, provavelmente bastante habituado a ver pessoas a passar-se nesta parte, abre a porta novamente e eu explico o meu pânico.

Ele aconselha-me a sentar na ponta, mais perto da porta, por isso troco de lugar com alguém. Ele diz também que o ar fica mais quente e espesso quanto mais alto estivermos. Sabendo que não há prémios para cerimónias de temazcal, sento-me no chão.

A pessoa ao meu lado, uma mulher quebequense que conheci há 15 minutos, sente o meu pânico. Ela baixa-se e agarra na minha mão. Este pequeno gesto de bondade faz com que as lágrimas me venham aos olhos. Agarro-me com força.

A cerimónia está dividida em quatro etapas ou “puertas” (portas) de 20 minutos, cada uma focada num elemento diferente – terra, água, ar e fogo. Ao longo da cerimónia, o nosso xamã relaciona cada elemento com uma fase ou aspecto diferente das nossas vidas.

“A escuridão

engole-nos e sou imediatamente dominada pelo pânico.”

O primeiro elemento, a terra, representa a nossa ligação ao nosso corpo físico e aos antepassados. Segue-se a água, que se foca no nosso eu emocional. Como a água, devemos aprender a fluir e a adaptar-nos. A terceira fase, o ar, foca-se na clareza mental. Somos encorajados a examinar os nossos padrões de pensamento e crenças. A última fase é o fogo, que é também quando o temazcal está no seu ponto mais quente e intenso. Isto representa o renascimento e novos começos.

Durante a primeira secção, estou constantemente à beira de um ataque de pânico. Dou por mim a baixar-me cada vez mais, até estar encolhida em posição fetal, o que, mais uma vez, parece apropriado para todo o tema do renascimento.

Quase instintivamente, encontro a toalha que estava enfiada na frincha ao fundo da porta e puxo-a, deixando entrar um vislumbre de luz e ar fresco. Sorvo-o com gratidão e o meu ritmo cardíaco abranda.

Mas o xamã sente claramente a pequena corrente de ar. Ele estica-se silenciosamente e empurra a toalha de volta para o sítio. Começo a contar, na esperança louca de fazer o tempo passar mais depressa.

Passados 20 minutos, podemos finalmente sair do temazcal para o nosso primeiro intervalo. Dizem-nos para nos refrescarmos com um duche frio, mas eu chamo o xamã à parte para pedir conselhos.

San José del Pacifico | Fotografia: Hebe Johnson para a Time Out

“Estou a achar isto muito difícil, como se estivesse constantemente prestes a parar de respirar”, digo-lhe. Estou à espera de simpatia e conforto, talvez algum conselho espiritual.

Em vez disso, ele sorri para mim, coloca uma madeixa de cabelo brilhante atrás da orelha e encolhe os ombros: “Os vencedores nunca desistem e quem desiste nunca vence”.

Sábio conselho, e eu não sou de desistir. Agora tenho de voltar a entrar. Respiro fundo e ganho coragem.

Quando o xamã começa a falar sobre o segundo elemento, a água, concentro-me realmente na minha respiração. Percebo também que, se tapar os olhos com as mãos, sinto que estou no controlo da escuridão, o que torna as coisas um pouco mais fáceis.

Recomendado: Entrei na Grande Pirâmide de Gizé. Foi mágico, mas nunca mais lá volto

Estou a concentrar-me tanto em não ter uma espécie de esgotamento nervoso que não capto muito da conversa do xamã, embora saiba que é sobre manter o controlo do nosso eu emocional. Curioso, isso.

A concentração faz o tempo passar mais depressa e, antes que dê por isso, é hora do nosso segundo intervalo. O ar fresco da montanha é bem-vindo, e deixo a minha pele ficar gelada debaixo do duche, como preparação para o calor do temazcal. Quando chega a altura de voltar lá para dentro, o poço de pavor no meu estômago foi substituído por outra coisa. Inquietude? Preocupação? Seja o que for, embora continue a ser desagradável, parece muito mais gerível.

Desta vez, ouço realmente o que o xamã está a dizer. Ele está a encorajar-nos a examinar verdadeiramente os nossos pensamentos e a fazer escolhas conscientes sobre aqueles a que nos agarramos e aqueles que largamos.

Penso em como escolhi conscientemente ignorar os pensamentos que me diziam para fugir para o mais longe possível do temazcal, e começo a sentir algo novo. Orgulho.

Paisagem de San José del Pacifico | Fotografia: Hebe Johnson para a Time Out

Antes do quarto e último segmento, dão-nos mel e cacau para nos besuntarmos. Algumas vespas nas redondezas devem ter-nos cheirado, achando que lhes tinha saído a sorte grande, porque em breve estamos rodeados e todas as lições profundas e espirituais ficam pelo caminho. Corremos de um lado para o outro, aos guinchos e aos gritos, enquanto o xamã tenta recuperar o controlo.

De volta ao interior do temazcal, mesmo antes de o xamã fechar a porta pela última vez, vejo o australiano lançar um olhar furtivo em redor antes de lamber um pouco da mistura de mel e cacau do braço. Suprimo uma risada.

O último segmento é sobre o fogo, o elemento que impulsiona o crescimento e a mudança. O fogo, diz-nos o nosso xamã, queima o medo, permitindo-nos renascer. Um resumo bastante apto da minha experiência no temazcal, diria eu.

Após a última secção, não precisamos do duche frio, porque os céus abrem-se. O vapor sobe da nossa pele quente e suada e apanhamos as gotas de chuva com a língua, a rir quase delirantemente enquanto a adrenalina abandona os nossos corpos.

Para mim, a libertação emocional deste momento é sobretudo alívio. Nem consigo acreditar que aguentei os 80 minutos completos, especialmente tendo em conta como me senti após os primeiros 20. Suponho que me sinta renascida, de certa forma. É sobretudo uma sensação de ter superado o desafio. Nunca o voltaria a fazer, mas estou orgulhosa por ter conseguido desta vez.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn