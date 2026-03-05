Quatro anos depois, o panda de Bordalo II parou para descansar na Bela Vista

Estávamos em 2022 quando o artista Bordalo II inaugurou a exposição a solo “Evilution”, no Edu Hub Lisbon. Entre outros animais, lá estava "Tired Panda", uma instalação feita de mais de 100 pneus usados e muita tinta. É esse mesmo panda, de 10 metros de altura, que está agora de forma permanente numa rotunda da Bela Vista, freguesia de Marvila, comunica a Valorpneu, organização sem fins lucrativos que trabalha com pneus usados e que doou a instalação à freguesia.

A presença da obra na via pública, sublinha a organização, visa "sensibilizar a comunidade para a necessidade de prolongar o ciclo de vida dos materiais, ao mesmo tempo que evidencia o contributo decisivo da Valorpneu para um futuro mais sustentável".

Durante o seu percurso, Bordalo II tem passado uma mensagem de combate ao desperdício e de crítica à sociedade do consumo e "à forma desrespeitosa como os humanos tratam a natureza", como declarou o artista em 2020, numa entrevista à Time Out. Também a crítica partidária e o dedo apontado à especulação imobiliária em Lisboa têm feito parte da sua narrativa.

