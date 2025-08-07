Lisboa à venda: Bordalo II fixa anúncio fictício de imobiliária no Cais das Colunas

[title]
"Excelente oportunidade. Cidade de traça antiga, com óptima exposição solar todo o ano e recentemente remodelada com detalhes de luxo." Assim começa a descrição do anúncio criado por Bordalo II, em que Lisboa está hipoteticamente à venda.
Numa crítica ao rumo que a cidade tem tomado, o artista urbano fixou uma lona no Cais das Colunas, na Baixa, ao estilo dos painéis utilizados por uma conhecida agência imobiliária. No anúncio, escrito em português e em inglês, surge um número de telefone: trata-se do contacto geral da Câmara Municipal de Lisboa.
Nas redes sociais, Bordalo II, que tem executado várias intervenções no espaço público críticas do uso da cidade, prossegue com a ironia no seu discurso de "promoção imobiliária" de Lisboa: "Inserida numa zona premium da Península Ibérica, dispõe de vista deslumbrante sobre o rio Tejo e fácil acesso a restaurantes e comércio deluxe. Ideal para quem quer desfrutar de ambiente vibrante, cosmopolita e gentrificado." "Uma oportunidade de sonho numa cidade onde a maioria nem pode sonhar em viver", remata.
