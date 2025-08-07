Lisboa à venda: Bordalo II fixa anúncio fictício de imobiliária no Cais das Colunas

Quem quer comprar a cidade? No anúncio fictício criado pelo artista urbano Bordalo II, o número de contacto é o da Câmara Municipal de Lisboa.

"Excelente oportunidade. Cidade de traça antiga, com óptima exposição solar todo o ano e recentemente remodelada com detalhes de luxo." Assim começa a descrição do anúncio criado por Bordalo II, em que Lisboa está hipoteticamente à venda.

Numa crítica ao rumo que a cidade tem tomado, o artista urbano fixou uma lona no Cais das Colunas, na Baixa, ao estilo dos painéis utilizados por uma conhecida agência imobiliária. No anúncio, escrito em português e em inglês, surge um número de telefone: trata-se do contacto geral da Câmara Municipal de Lisboa.

DR Cais das Colunas, Lisboa

Nas redes sociais, Bordalo II, que tem executado várias intervenções no espaço público críticas do uso da cidade, prossegue com a ironia no seu discurso de "promoção imobiliária" de Lisboa: "Inserida numa zona premium da Península Ibérica, dispõe de vista deslumbrante sobre o rio Tejo e fácil acesso a restaurantes e comércio deluxe. Ideal para quem quer desfrutar de ambiente vibrante, cosmopolita e gentrificado." "Uma oportunidade de sonho numa cidade onde a maioria nem pode sonhar em viver", remata.

