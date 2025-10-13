Quem são os novos presidentes das juntas? Conheça o mapa das eleições em Lisboa

A coligação de Carlos Moedas perdeu Arroios para João Jaime Pires e a CDU manteve-se de pé em Carnide. Campo de Ourique e Campolide passaram a laranja.

Num mapa equilibrado no que toca a cores políticas, as eleições autárquicas deste domingo, 12 de Outubro, ditaram a seguinte distribuição, no que toca aos votos para as 24 áreas administrativas do município: 12 freguesias para o PSD, 11 para o PS, uma para a CDU. Novidades e trocas, há algumas: a coligação liderada por Carlos Moedas, Por Ti, Lisboa (que ganhou a Câmara Municipal), retirou ao PS Campo de Ourique e Campolide; e em Arroios, Madalena Natividade (Por Ti, Lisboa – CDS) foi ultrapassada por um dos nomes mais fortes dos candidatos às presidências das juntas de freguesia, João Jaime Pires (independente, apoiado pelo PS). Destaca-se, ainda o caso de Carnide, única freguesia CDU da cidade, em que Fábio Sousa saiu de cena para dar lugar à colega de partido, Susana Cruz. Ainda assim, nesta freguesia, 36,91% dos votos para eleger na Câmara e na Assembleia Municipal foram na coligação entre PSD/CDS-PP/IL.

Relativamente ao posicionamento do Chega, foi em Marvila que se registaram mais votos (já nas últimas legislativas, em Março, foi aqui se votou mais neste campo) – o partido ficou em segundo lugar, com uma expressão de 25,98%. Pelo contrário, em Alvalade, Belém e Santo António, o Chega não teve expressão.

Na noite em que Carlos Moedas voltou a ser eleito como presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), com 41,69% dos votos, seguido da coligação Viver Lisboa (PS-L-BE-PAN, com 33,95%), o Chega foi a terceira força política (10,10%) por uma diferença de 11 votos em relação à CDU (10,09%). A abstenção foi de 42,78%.

Em cada freguesia, eis os presidentes eleitos para o quadriénio 2025-2029:

Ajuda - Jorge Marques (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 46,56%

Alcântara - Mauro Santos (Viver Lisboa – PS) – 47,99%

Alvalade - Tomás Gonçalves (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,31%

Areeiro - Pedro Jesus (Por Ti, Lisboa – PSD) – 48,86%

Arroios - João Jaime Pires (Viver Lisboa, independente apoiado pelo PS ) – 42,34%

Avenidas Novas - Daniel Gonçalves (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 50,25%

Beato - Silvino Correia (Viver Lisboa, PS) mantém-se na presidência – 38,16%

Belém - João Carvalhosa (Por Ti, Lisboa – PSD) – 57,63%

Benfica - Ricardo Marques (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 54,45%

Campo de Ourique - Ana Mateus (Por Ti, Lisboa – PSD) – 41,24%

Campolide - José Cerdeira ( Por Ti, Lisboa – IL) – 39,53%

Carnide - Susana Cruz (CDU) – 41,65%

Estrela - Luís Almeida Mendes (Por Ti, Lisboa – PSD) – 53,47%

Lumiar - Ricardo Mexia (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,06%

Marvila - José António Videira (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 38,22%

Misericórdia - Carla Almeida (Viver Lisboa – PS) – 38,29%

Olivais - Iara Ferreira (Viver Lisboa – PS) – 29,16%

Parque das Nações - Carlos Ardisson ( Por Ti, Lisboa – CDS) mantém-se na presidência – 49,84%

Penha de França - Elisa Madureira (Viver Lisboa – PS) – 39,56%

Santa Clara - Carlos Manuel Castro (Viver Lisboa – PS) – 32,41%

Santa Maria Maior - Maria João Correia (Viver Lisboa - PS) – 40,95%

Santo António - Filipa Veiga ( Por Ti, Lisboa, independente apoiado pelo PSD) – 49,38%

São Domingos de Benfica - José da Câmara (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,24%

São Vicente - André Bivetti (Viver Lisboa – PS) – 40,33%

