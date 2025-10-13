Quem são os novos presidentes das juntas? Conheça o mapa das eleições em Lisboa

Num mapa equilibrado no que toca a cores políticas, as eleições autárquicas deste domingo, 12 de Outubro, ditaram a seguinte distribuição, no que toca aos votos para as 24 áreas administrativas do município: 12 freguesias para o PSD, 11 para o PS, uma para a CDU. Novidades e trocas, há algumas: a coligação liderada por Carlos Moedas, Por Ti, Lisboa (que ganhou a Câmara Municipal), retirou ao PS Campo de Ourique e Campolide; e em Arroios, Madalena Natividade (Por Ti, Lisboa – CDS) foi ultrapassada por um dos nomes mais fortes dos candidatos às presidências das juntas de freguesia, João Jaime Pires (independente, apoiado pelo PS). Destaca-se, ainda o caso de Carnide, única freguesia CDU da cidade, em que Fábio Sousa saiu de cena para dar lugar à colega de partido, Susana Cruz. Ainda assim, nesta freguesia, 36,91% dos votos para eleger na Câmara e na Assembleia Municipal foram na coligação entre PSD/CDS-PP/IL.
Relativamente ao posicionamento do Chega, foi em Marvila que se registaram mais votos (já nas últimas legislativas, em Março, foi aqui se votou mais neste campo) – o partido ficou em segundo lugar, com uma expressão de
Na noite em que Carlos Moedas voltou a ser eleito como presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), com 41,69% dos votos, seguido da coligação Viver Lisboa (PS-L-BE-PAN, com 33,95%), o Chega foi a terceira força política (10,10%) por uma diferença de 11 votos em relação à CDU (10,09%). A abstenção foi de 42,78%.
Em cada freguesia, eis os presidentes eleitos para o quadriénio 2025-2029:
- Ajuda - Jorge Marques (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 46,56%
- Alcântara - Mauro Santos (Viver Lisboa – PS) – 47,99%
- Alvalade - Tomás Gonçalves (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,31%
- Areeiro - Pedro Jesus (Por Ti, Lisboa – PSD) – 48,86%
- Arroios - João Jaime Pires (Viver Lisboa, independente apoiado pelo PS) – 42,34%
- Avenidas Novas - Daniel Gonçalves (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 50,25%
- Beato - Silvino Correia (Viver Lisboa, PS) mantém-se na presidência – 38,16%
- Belém - João Carvalhosa (Por Ti, Lisboa – PSD) – 57,63%
- Benfica - Ricardo Marques (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 54,45%
- Campo de Ourique - Ana Mateus (Por Ti, Lisboa – PSD) – 41,24%
- Campolide - José Cerdeira (Por Ti, Lisboa – IL) – 39,53%
- Carnide - Susana Cruz (CDU) – 41,65%
- Estrela - Luís Almeida Mendes (Por Ti, Lisboa – PSD) – 53,47%
- Lumiar - Ricardo Mexia (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,06%
- Marvila - José António Videira (Viver Lisboa – PS) mantém-se na presidência – 38,22%
- Misericórdia - Carla Almeida (Viver Lisboa – PS) – 38,29%
- Olivais - Iara Ferreira (Viver Lisboa – PS) – 29,16%
- Parque das Nações - Carlos Ardisson (Por Ti, Lisboa – CDS) mantém-se na presidência – 49,84%
- Penha de França - Elisa Madureira (Viver Lisboa – PS) – 39,56%
- Santa Clara - Carlos Manuel Castro (Viver Lisboa – PS) – 32,41%
- Santa Maria Maior - Maria João Correia (Viver Lisboa - PS) – 40,95%
- Santo António - Filipa Veiga (Por Ti, Lisboa, independente apoiado pelo PSD) – 49,38%
- São Domingos de Benfica - José da Câmara (Por Ti, Lisboa – PSD) mantém-se na presidência – 46,24%
- São Vicente - André Bivetti (Viver Lisboa – PS) – 40,33%
🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn