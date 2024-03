Os resultados das eleições em Lisboa, freguesia a freguesia

O PS venceu as eleições no distrito de Lisboa. Com 36,43% dos votos, elegeu 15 deputados – mais um do que a AD, que teve a preferência de 30,48% dos votos expressos neste que é o maior círculo eleitoral do país. O distrito de Lisboa elege 48 dos 230 deputados à Assembleia da República e tem um papel fundamental na composição do Parlamento. No entanto, o resultado deste domingo revela algumas diferenças face às preferências globais de quem participou nas eleições legislativas de 2024.

No país, AD venceu com 29,5%, o PS conseguiu 28,7% e o Chega fechou o pódio com 18,1%. A IL obteve 5,1% dos votos; o BE, 4,5%; a CDU, 3,3%; o Livre, também 3,3%; e o PAN, 1,9%. No distrito de Lisboa, contudo, foi o PS que ficou à frente, com 27,7% (elegendo então 15 deputados), ficando a AD com 27% (14) e o Chega com 17% (9). Em compensação, os partidos mais pequenos tiveram votações mais expressivas: Iniciativa Liberal, 6,6% (3 deputados); Livre, 5,5% (2); BE, 5% (2); CDU, 3,7% (2); e PAN, 2,49% (1).

O PS venceu nos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Alenquer e Azambuja. A AD conquistou Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras, Mafra, Arruda dos Vinhos, Cascais, Oeiras e, por fim, Lisboa. Na capital, os resultados foram estes: AD, 33,3%; PS, 26,2%; Chega, 11,7%; Livre, 7,7%; IL, 7,5%; BE, 5,1%; CDU, 3,5%; e PAN, 2,1%. Nas eleições legislativas de 2022, os resultados foram bem distintos.

Mas o que acontece se olharmos para as votações freguesia a freguesia? Nesse nível granular dos resultados, há alguns casos peculiares. São exemplos Carnide – a única Junta de Freguesia da cidade nas mãos do PCP, que deu a vitória à AD e pôs a IL à frente do Livre – ou de Marvila – cujos resultados são os mais desalinhados com o resto da cidade –, ou ainda de Santa Clara – onde o Chega ficou em segundo – e de São Vicente – onde os partidos de esquerda de menor dimensão tiveram percentagens mais robustas. Vejamos.

Os resultados em Lisboa por freguesia

Ajuda

PS – 34,6%

AD – 21,6%

Chega – 14%

Livre – 6,7%

IL – 5,7%

BE – 5,2%

CDU – 5,2%

PAN – 2,5%

Alcântara

PS – 29,4%

AD – 27,5%

Chega – 11,4%

Livre – 8,3%

IL – 7,1%

BE – 5,8%

CDU – 4,2%

PAN – 2,5%

Alvalade

AD – 39%

PS – 21,4%

Livre – 9,4%

Chega – 8,7%

IL – 8,6%

BE – 4,7%

CDU – 3%

PAN – 2%

Areeiro

AD – 41%%

PS – 19,3%

IL – 9%

Chega – 8,9%

Livre – 8,8%

BE – 5%

CDU – 2,6%

PAN – 2%

Arroios

AD – 28,7%

PS – 23,8%

Livre – 11,8%

Chega – 9%

BE – 8,4%

IL – 7,9%

CDU – 4,6%

PAN – 2,2%

Avenidas Novas

AD – 44,3%

PS – 18,1%

IL – 9,8%

Chega – 9,1%

Livre – 7,8%

BE – 4,1%

CDU – 2,4%

PAN – 1,5%

Beato

PS – 34,4%

AD – 19,7%

Chega – 16,9%

Livre – 6,5%

BE – 5,4%

CDU – 5,4%

IL – 4,8%

PAN – 2,4%

Belém

AD – 45,1%

PS – 19,7%

IL – 9%

Chega – 8,9%

Livre – 6,8%

BE – 3,3%

CDU – 2,8%

PAN – 1,5%

Benfica

PS – 30,6%

AD – 29,7%

Chega –11,2%

Livre – 7,7%

IL – 6,7%

BE – 4,7%

CDU – 3,5%

PAN – 2,2%

Campo de Ourique

AD – 35,4%

PS – 24,6%

Chega – 9,9%

Livre – 8,2%

IL – 7,6%

BE – 5,5%

CDU – 3,1%

PAN – 2%

Campolide

AD – 30,8%

PS – 27,3%

Chega – 12,7%

IL – 7,7%

Livre – 6,6%

BE – 4,9%

CDU – 3,5%

PAN – 2,3%

Carnide

AD – 31,1%

PS – 28,1%

Chega – 12,8%

IL – 7,5%

Livre – 6,5%

BE – 4%

CDU – 3,6%

PAN – 2%

Estrela

AD – 44,5%

PS – 19,5%

Chega – 9,5%

IL – 7,4%

Livre – 7,1%

BE – 4%

CDU – 2,9%

PAN – 1,6%

Lumiar

AD – 39,8%

PS – 22,2%

IL – 9,5%

Chega – 9,1%

Livre – 7,6%

BE – 3,8%

CDU – 2,5%

PAN – 1,8%

Marvila

PS – 37,2%

Chega – 23,4%

AD – 15,1%

BE – 5%

IL – 4%

CDU – 3,9%

Livre – 3,7%

PAN – 2,6%

Misericórdia

PS – 28,8%

AD – 28,7%

Chega – 9,3%

Livre – 8,8%

BE – 7,6%

IL – 6,1%

CDU – 4,5%

PAN – 2,2%

Olivais

PS – 31%

AD – 25%

Chega – 14,6%

Livre – 6,7%

IL – 6,2%

BE – 5,4%

CDU – 4,4%

PAN – 2,5%

Parque das Nações

AD – 36,5%

PS – 24,7%

Chega – 10,9%

IL – 9,8%

Livre – 6,4%

BE – 3,6%

CDU – 2,6%

PAN – 2%

Penha de França

PS – 29,6%

AD – 21,8%

Chega –12,7%

Livre – 9,8%

BE – 9,2%

IL – 5,5%

CDU – 4,7%

PAN – 2,6%

Santa Clara

PS – 34%

Chega – 21,1%

AD – 20,8%

IL – 5,5%

Livre – 4,6%

BE – 4%

CDU – 3,2%

PAN – 2,3%

Santa Maria Maior

PS – 33,8%

AD – 21,1%

Chega – 11,8%

Livre – 7,6%

BE – 7,5%

CDU – 6,8%

IL – 4,3%

PAN – 2,3%

Santo António

AD – 40%

PS – 19,3%

Livre – 9,8%

Chega – 8,5%

IL – 8,3%

BE – 5,5%

CDU – 3,4%

PAN – 1,8%

São Domingos de Benfica

AD – 40,7%

PS – 22,4%

IL – 8,6%

Chega – 8,4%

Livre – 7,9%

BE – 4%

CDU – 2,9%

PAN – 2,1%

São Vicente

PS – 28,6%

AD – 21,9%

Chega – 11,2%

Livre – 10,5%

BE – 9,7%

CDU – 5,9%

IL – 5,3%

PAN – 2,7%

