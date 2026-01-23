Quer ajudar a criar uma pequena floresta em Alvalade? Este mês levam-se as mãos à terra

Mini-floresta vai nascer na Rua Alfredo Mesquita, perto do Jardim do Campo Grande. Sábado, 24 de Janeiro, prepara-se o terreno e no fim-de-semana seguinte começa a plantação. A população está convidada.

Alvalade é a próxima paragem da organização não-governamental Urbem, que, com o apoio da junta de freguesia, conseguiu autorização para criar uma "mini-floresta" na Rua Alfredo Mesquita, perto do Jardim do Campo Grande. O arranque do projecto é no sábado, 24 de Janeiro, às 10.00, em que a organização convida os interessados a pôr as mãos na terra para preparar o terreno da Rua Alfredo Mesquita, perto do Jardim do Campo Grande.

Para o fim-de-semana seguinte, a 31 de Janeiro, está programada a segunda acção colectiva: a plantação de diferentes espécies. Depois, é cuidar do espaço, sempre em modo voluntário e comunitário.

A iniciativa é mais um passo na estratégia de expansão de micro-florestas em Lisboa por parte da Urbem, que tem um dos seus maiores modelos no Parque do Casal Vistoso, Areeiro.

