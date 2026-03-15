Rali-tascas à boleia de uma marca portuguesa de roupa

A YAY inspirou-se nas tascas portuguesas. O resultado é uma colecção para mães e filhos que convida a viver o melhor da vida à mesa.

Já aqui se escreveu, com grande afinco, sobre o que é uma boa tasca e também não nos esquecemos de recomendar as melhores tascas de Lisboa. Mas, e se as pudéssemos levar vestidas? É o que a YAY, marca portuguesa de roupa para crianças, propõe na sua nova colecção. Trata-se de uma "carta de amor", como descrevem em comunicado, a estes negócios familiares, que evoca desde as toalhas de mesa ao multi-facetado tomate, estrela em muitos pratos tradicionais portugueses, desde o arroz malandrinho à sopa de tomate à Alentejana.

YAY

“As tascas são muito mais do que restaurantes tradicionais: são espaços onde tudo é feito com cuidado, simplicidade e coração. Lugares onde as pessoas podem não saber o nosso nome, mas sabem exactamente como gostamos do nosso prato. Onde pequenos gestos transformam momentos simples em memórias inesquecíveis. É precisamente essa filosofia que inspira tudo o que fazemos”, diz a designer e ilustradora Milena Melo.

Ao todo, são 22 peças para crianças, além de uma linha de acessórios, que inclui lenços em crochê, inspirados nos naperons dos avós e que podem ser usados na cabeça, na cintura ou ao pescoço. Para os bebés, a oferta conta com tamanhos que vão dos três aos 24 meses – e há ainda uma colecção-cápsula de mulher, mesmo a pedir looks a condizer entre mães e filhos.

YAY

Esta colecção – que inclui desde conjuntos completos até bandanas e tote bags – já está disponível online ou na loja-atelier do Príncipe Real, onde as peças expostas e vendidas são também confeccionadas, sob o olhar atento da clientela e sem desperdícios.

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn