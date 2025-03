Reveladas as cidades “mais stressantes” do mundo para se visitar

No final do ano passado, falámos sobre os locais mais relaxantes do mundo, mas nem todos os lugares são abençoados com um estilo de vida fácil e descontraído. Agora, estamos aqui para vos trazer a antítese desses destinos.

Um estudo efectuado pela empresa de mergulho e snorkelling DIPNDIVE revelou as dez cidades menos amigáveis para os turistas, com base numa série de factores. Estes incluem o número de visitantes, os níveis de ruído, a qualidade do ar, os custos de transporte e os índices de criminalidade, entre outros, e cada uma foi classificada de 0 a 100 – quanto mais alta a pontuação, mais “stressante” é a cidade.

Em primeiro lugar, de acordo com este estudo, ficou Las Vegas. É verdade: a Sin City obteve uma pontuação global de 95, com os turistas a enfrentarem uma sobrelotação extrema (há 187 mil visitantes por cada 100.000 habitantes) e muito, muito barulho. As refeições e os transportes são relativamente razoáveis, mas, de um modo geral, parece que passear por Las Vegas pode ser bastante intenso. Talvez seja melhor reservar um destes Airbnbs para um pouco de tranquilidade, não?

Logo a seguir, em segundo lugar, está São Francisco, que obteve 93 pontos, e a cidade de Nova Iorque vem em terceiro, com uma pontuação de 83. De facto, seis cidades americanas entraram neste top-10 das cidades mais stressantes, com Los Angeles (79), San Diego (76) e Portland (72) a constarem da lista. Veja abaixo a classificação completa.

Estas são as 10 cidades “mais stressantes” do mundo

Las Vegas São Francisco Nova Iorque Londres Los Angeles Zurique San Diego Milão Portland Paris

