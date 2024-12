Estes são os destinos mais relaxantes do mundo, segundo novo índice

Embora alguns de nós planeiem férias para destinos nos quais se podem soltar e festejar, por vezes queremos apenas desligar e descomprimir – e encontrar um destino conhecido pelas suas qualidades relaxantes pode ser exactamente aquilo de que precisamos.

O BookRetreats.com acaba de publicar o seu Holiday Relaxation Report, que resulta de uma análise 76 destinos com base em nove factores – percentagem de áreas protegidas, cobertura florestal, densidade populacional, poluição sonora e luminosa, tranquilidade e experiências de bem-estar –, recebendo por cada categoria até 100 pontos.

O primeiro lugar geral e a coroa para o destino mais relaxante do mundo foi para (rufem os tambores, por favor) a Austrália! Com todo aquele espaço, não é de surpreender que a ausência de multidões tenha contribuído muito para esse resultado (a densidade é de apenas 3,4 pessoas por quilómetro quadrado – para contextualizar, em Itália são cerca de 198 pessoas por quilómetro quadrado).

O Canadá ocupa o segundo lugar e a Islândia o terceiro, que é um dos sete lugares ocupados por países europeus no top 10 (e um dos cinco no norte da Europa). Portugal ficou com a 10.ª posição.

Veja abaixo a lista completa dos 20 melhores.

Estes são os 20 destinos mais relaxantes do mundo

Austrália Canadá Islândia Finlândia Nova Zelândia Áustria Suécia Estónia Noruega Portugal Botswana Croácia Alemanha Montenegro Japão Espanha Bulgária Lituânia Chéquia Malásia

