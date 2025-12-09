Robbie Williams é a primeira confirmação do MEO Kalorama 2026

O festival volta ao Parque da Bela Vista de 28 a 30 de Agosto e arranca com um nome de peso. A voz de "Angels" é o primeiro artista no cartaz.

Robbie Williams é a primeira confirmação do MEO Kalorama. A quinta edição do festival que decorre no Parque da Bela Vista nos dias 28, 29 e 30 de Agosto, e vai ser marcada pela presença da voz de "Angels" e "Let Me Entertain You", que regressa a Portugal depois da passagem pela MEO Arena e pelo North Music Festival em 2023.

O artista conta com mais de 85 milhões de álbuns vendidos, 14 discos que chegaram ao primeiro lugar no Reino Unido – um recorde absoluto para um artista a solo –, 14 singles no topo das tabelas e um histórico de digressões esgotadas. Em paralelo, a retrospectiva mais recente sobre o seu percurso ganhou outra escala com Better Man, o filme autobiográfico estreado no final de 2024, realizado por Michael Gracey, que revisita a ascensão, as contradições e a exposição mediática que acompanharam Robbie Williams ao longo de décadas.

Depois de uma edição antecipada para Junho em 2025, que trouxe a Lisboa nomes como Pet Shop Boys, FKA Twigs, Flaming Lips e Damiano David, o festival volta agora ao seu calendário habitual de fim de Verão. Os bilhetes, vendidos pela Last Tour, ficam disponíveis a partir de quarta-feira, confirmando o arranque oficial da contagem decrescente para mais um MEO Kalorama.

Av. Alm. Gago Coutinho (Bela Vista). 28-30 Ago (Sex-Dom)

