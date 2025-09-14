Seis anos depois, Lisboa volta a ter um festival dedicado à tatuagem

A última edição do Unconvention aconteceu em 2019. Em Outubro, regressa à cidade, com novo formato e novo espaço.

Talvez já não se lembre, mas o Unconvention nasceu em 2017, nos Anjos70, e contou com três edições consecutivas – a última foi em 2019. Agora, o festival dedicado à tatuagem e à expressão artística renasce noutro cenário – o número 10B da Rua Maria, em Arroios – e apresenta-se como um “verdadeiro laboratório da pele e do corpo”. Durante dois fins-de-semana, de 17 a 19 e de 24 a 26 de Outubro, a programação reúne 40 tatuadores nacionais e internacionais (e não só).

A entrada é livre e a ideia é poder circular entre estúdios temporários, descobrir intervenções artísticas espontâneas, adquirir peças originais, fazer uma tatuagem ou aproveitar só para conversar com artistas de todo o país e do estrangeiro. “O evento cria um espaço de encontro presencial para uma comunidade que raramente tem ocasiões para se reunir fisicamente e partilhar experiências num evento único”, reforça a organização em comunicado.

Entre os artistas internacionais já confirmados, encontra nomes como o do artista visual e tatuador David Schiesse, que cruza o desenho contemporâneo com a abstracção minimalista; a artista alemã Caro Ley, que promove “uma prática da tatuagem queer, inclusiva e profundamente política”; e a artista coreana Siwon Noh, cujo trabalho funde a ilustração contemporânea com referências à cultura pop asiática.

Já entre os portugueses, os destaques vão para artistas como Carolina Carreira, que tem vindo a desenvolver uma linguagem muito própria, entre a estética digital e a glitch art, e a ilustradora e tatuadora Mariana Cáceres, que tem procurado cruzar “figuração onírica com elementos simbólicos e narrativas íntimas e sonhadoras”.

Apesar de a programação completa ainda não ter sido anunciada, sabe-se que a agenda também inclui performances, bancas de edições independentes, conversas, workshops, DJ sets e até a exibição de filmes em parceria com o MOTELX e com Teresa Vieira, programadora do Festival BEAST.

Rua Maria 10B, Arroios. 17-19 e 24-26 Out, vários horários. Entrada livre

