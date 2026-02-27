Série documental sobre acusações contra Marilyn Manson estreia-se em Portugal

É uma das figuras mais polémicas da história recente da indústria musical. Marilyn Manson, nome artístico de Brian Warner, marcou a cultura rock das últimas décadas com uma estética provocadora e um discurso que dividiu opiniões. Em Fevereiro de 2021, a sua carreira sofreu uma reviravolta abrupta, quando várias mulheres apresentaram acusações públicas de agressão e abuso sexual. Agora, esse período e as suas consequências são analisados no documentário em três partes Marilyn Manson: Revelado, que se estreia esta sexta-feira, dia 27, no TVCine Edition e no TVCine+. Os episódios seguintes vão para o ar a 6 e 13 de Março, sempre às 22.10.

Realizada por Karen McGann, a série documental acompanha a trajectória do músico desde a afirmação como ícone da contracultura nos anos 90 até ao auge da fama no final dessa década e início dos anos 2000. Pelo caminho, revisita a construção da persona pública de Marilyn Manson e o modo como essa imagem se cruzou com controvérsias sucessivas, culminando nas denúncias tornadas públicas em 2021. As acusações tiveram efeitos imediatos: o artista foi afastado pelo seu agente, pelo seu manager e pela editora discográfica, num contexto de crescente escrutínio sobre comportamentos abusivos na indústria do entretenimento.

Ao longo dos três episódios, a série dá voz a várias das mulheres que fizeram as acusações públicas, entre as quais a actriz Evan Rachel Wood, antiga companheira de Manson, e analisa o impacto das denúncias na carreira, na imagem pública e no legado artístico do músico. O documentário contextualiza ainda o caso num debate mais amplo sobre poder, responsabilidade e cultura no século XXI, questionando onde termina a provocação associada ao rock’n’roll e começam comportamentos considerados abusivos.

A voz de "The Beautiful People" actua este ano em Portugal no festival Evil Live, 5 de Julho, na MEO Arena, depois de, no ano passado, ter dado um concerto a solo perante um Sagres Campo Pequeno esgotado.

TVCine Edition e TVCine+. 27 Fev (Sex) 22.10

