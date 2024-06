O que é o Evil Live?

Erigido sobre os escombros do VOA, o Evil Live estreou-se em 2023 e com apenas duas edições já se pode dizer que é um evento incontornável para os fãs do rock mais extremo e do metal em Portugal. É organizado pela Prime Artists e na primeira edição teve um cartaz com nomes como Pantera, Alter Bridge, Soulfly, Slipknot, Papa Roach ou Meshuggah.

Ainda há bilhetes?

Os bilhetes diários custam 65€ e os passes para os dois dias do festival ficam por 115€. À data de publicação deste texto (sexta-feira, 21 de Junho), continuam todos disponíveis.

Note que os passes não podem ser usados por pessoas distintas, uma em cada dia. “O bilhete é pessoal e intransmissível”, sublinha a organização. Os bilhetes têm de ser obrigatoriamente trocados à chegada por uma pulseira. Quem tiver um bilhete diário, também pode requisitar uma pulseira para entrar e sair do recinto durante aquele dia.

As crianças podem entrar, desde que tenham pelo menos seis anos de idade. Também têm de ter bilhete próprio.

Como chegar?

O festival acontece na Meo Arena, no Parque das Nações. Com a Gare do Oriente ao lado, o melhor é deixar o carro em casa e usar a Linha Vermelha do metro; os comboios das linhas de Sintra, da Azambuja ou do Norte; ou ainda os autocarros da Carris (26B, 705, 708, 725, 744, 759, 782, e os nocturnos 208 e 210) e da Carris Metropolitana (2724, 2726, 2727, 2731).

Objectos proibidos

É o rol habitual, começando pelos objectos perigosos, não só qualquer tipo de arma ou canivete, mas também correntes, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, como enumera a organização. Caixas com comida, bebidas alcoólicas, garrafas de plástico com tampa, ou qualquer objecto de vidro, seja garrafa ou frasco de perfume, também serão barrados à entrada, tal como “qualquer objecto que possa ser arremessado”. Máquinas fotográficas ou de vídeo profissionais, gravadores de som, sticks GoPro e selfie sticks, idem. Mais? Capacetes e animais.

Os horários do concertos

29 de Junho

Men Eater – 17.15

Jiluka – 18.00

Wolfmother – 18.50

Katatonia – 20.05

Machine Head – 21.45

Kerry King – 23.45

30 de Junho

W.A.K.O. – 17.15

Empire State Bastard – 18.00

Electric Callboy – 18.55

Suicidal Tendencies – 20.05

Megadeth – 21.35

Avenged Sevenfold – 23.30

A que horas abrem as portas?

Às 16.30.