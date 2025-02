Opeth e Municipal Waste entre as mais recentes confirmações do Evil Live

O festival acontece entre os dias 27 e 29 de Junho, no Estádio do Restelo, e conta com nomes como Slipknot, Judas Priest e Korn.

A primeira edição ao ar livre do festival Evil Live, que acontecerá entre 27 e 29 de Junho, no Estádio do Restelo, em Lisboa, promete ser uma celebração inesquecível de música pesada. Depois das confirmações de Slipknot, Judas Priest, Korn e Till Lindemann, a organização revelou que os lendários Opeth, Municipal Waste, Death Angel, Crossfaith e Seven Hours After Violet vão também juntar-se ao cartaz.

A influente banda sueca é uma das maiores referências do metal progressivo. O grupo liderado por Mikael Åkerfeldt é aclamado pela capacidade de misturar a complexidade técnica e melodias épicas, com uma agressividade sem igual.

Naquele que será um dos concertos mais incendiários do festival – não fossem autores de faixas como “The Art of Partying” ou “Born to Party” – os Municipal Waste trazem a energia imbatível do thrash crossover ao Evil Live. Conhecidos pelos seus concertos explosivos e atitude punk, este será um dos espectáculos que não pode perder neste evento.

Uma das grandes figuras do thrash metal da Bay Area, os veteranos Death Angel, também estarão presentes, trazendo o seu legado de mais de três décadas. A marcar presença estão também os japoneses Crossfaith, cuja música é uma fusão única entre metalcore e eletrónica, e os Seven Hours After Violet, liderados pelo carismático Shavo Odadjian (System of a Down).



Os bilhetes já estão disponíveis para compra, o passe de três dias custa 169€ e o de dois dias (28 e 29 de Junho) 139€. Os valores dos bilhetes diários ainda não foram anunciados.

