Slipknot no Restelo: o regresso às origens no encerramento do Evil Live

Os mais famosos mascarados do Iowa estão a chegar a Lisboa. A banda de "People = Shit" é a responsável por encerrar o festival no domingo, 29 de Junho.

Quando os Slipknot se estrearam com um álbum homónimo em 1999, o mundo da música foi virado de pernas para o ar. Nove mascarados do Iowa, vestidos como prisioneiros psicóticos, a misturar death metal, rap, música industrial e ruído puro, com uma intensidade e teatralidade até então inauditas. Eram o produto perfeito para triunfar no início do século.

Volvidos vinte e cinco anos, apesar de estarem mais adultos e de (tecnicamente) não resistir nenhum membro fundador, o grupo continua a tentar aterrorizar palcos e audiências. A banda regressa a Portugal no domingo, 29 de Junho, para encerrar o Evil Live Festival no Estádio do Restelo, com um concerto que promete revisitar os maiores êxitos do grupo.

O que podemos ouvir neste concerto?

A digressão que os traz de volta a Lisboa é precisamente dedicada ao 25.º aniversário do disco de estreia, Slipknot. Ao longo dos últimos meses, a banda tem vindo a apresentar setlists que apostam neste trabalho, com músicas como “(sic)”, “Spit It Out”, “Surfacing”, “Wait and Bleed” ou “Scissors” – um tema de mais de oito minutos, que o vocalista Corey Taylor já afirmou ser o seu favorito de sempre: uma peça caótica, em que a banda improvisa em palco até à catarse total. No entanto, é também possível ouvir "People = Shit", “Eyeless”, “Eeyore”, “Liberate”, “Purity”, “No Life” ou “Get This”. A faixa favorita do cantor, “Spit It Out” e “Surfacing” surgem habitualmente nos encores.

Espera-se, por isso, um espectáculo que cruza caos, peso, teatralidade e nostalgia, com máscaras novas e antigas, uma produção pensada ao milímetro, que contará certamente com muita pirotecnia.



Quem é que também vai actuar neste dia?

No Restelo, o concerto dos Slipknot servirá de fecho à terceira edição do Evil Live. Antes deles, o alinhamento conta com os Fæmine (15.50), seguidos dos Gaerea (16.40), os ucranianos Jinjer (18.45) e os norte-americanos Falling in Reverse (20.20).

O concerto dos japoneses Crossfaith, que estava marcado para as 17.30, foi cancelado após o guitarrista da banda ser acusado de pedofilia por parte do vocalista dos Falling in Reverse. Em causa está uma troca de mensagens alegadamente enviadas por Daiki Koide a uma jovem de 14 anos. O grupo foi substituído pela banda de metalcore sueca Adept.

Os cabeças-de-cartaz para os outros dias do festival são os Judas Priest, a 27 de Junho, e os Korn, a 28 de Junho.

A setlist dos Slipknot esperada no Evil Live 2025

(sic)

People = Shit

Gematria (The Killing Name)

Wait and Bleed

Nero Forte

Yen

Psychosocial

Tattered & Torn (Sid Wilson remix)

The Heretic Anthem

The Devil in I

Unsainted

Duality

Encore:

Spit It Out

Scissors

Surfacing

Estádio do Restelo (Lisboa). 27-29 Jun (Sex-Dom). 69€-169€

