Korn em Lisboa: o nu-metal vai renascer no Estádio do Restelo

A banda de “Blind” e “Freak On A Leash” vai tocar os clássicos este sábado, 28 de Junho, no Evil Live. Saiba o que esperar dos cabeças-de-cartaz do segundo dia do festival.

Quando em 1993 James “Munky” Shaffer sugeriu que a banda deveria chamar-se Corn, ninguém achou grande piada. A ideia foi rapidamente rejeitada. Mas Munky insistiu: trocou o “C” por um “K” e virou o “R” ao contrário. Nasceu assim o nome KoЯn, e com ele uma estética e uma atitude que ajudariam a moldar o nu-metal durante décadas. Mais de 30 anos depois, continuam a ser considerados uma das maiores e mais influentes bandas da história do heavy metal – e a prova estará no Estádio do Restelo, já este sábado, 28 de Junho, na segunda noite do Evil Live.

O concerto faz parte da digressão europeia de Verão da banda de Bakersfield, que arrancou no início do mês, com datas marcadas em vários festivais de renome, incluindo o Rock am Ring e o Sweden Rock. Embora a formação já tenha passado por várias alterações ao longo dos anos, o núcleo criativo mantém-se sólido, com Jonathan Davis à frente, a debitar letras sobre dor, alienação e desespero com a intensidade vocal que sempre o distinguiu.

O que podemos ouvir no concerto de Korn no Evil Live?

Em palco, a banda tem optado por um alinhamento centrado nos clássicos que definiram o género. Em Hannover, no arranque da digressão, tocaram faixas como “Blind”, “Got the Life”, “Falling Away From Me”, “Twist”, “Shoots and Ladders” e “Y’All Want a Single”, além de um encore com “4 U”, “Dead Bodies Everywhere”, “Divine” e a incontornável “Freak on a Leash”. O foco não está tanto em novidades discográficas, não há nenhuma faixa de Requiem, o disco mais recente, de 2022, no alinhamento, e apenas uma de The Nothing (2019). Esta é uma viagem pela discografia que moldou uma geração – com destaque para os álbuns Issues (1999) e Korn (1994).

A que horas começa?

No Estádio do Restelo, a expectativa é de um espectáculo intenso, pesado e sem grandes rodeios. Os Korn sobem ao palco pelas 22.15.

Quem vai tocar antes?

Os Korn vão encerrar a noite, mas, antes, poderemos ver Till Lindemann (20.20), vocalista dos Rammestein que se estreia a solo em Portugal; os suecos Opeth (18.45), que se encontram a apresentar o seu disco mais recente, The Last Will and Testament (2024); os Eagles of Death Metal (17.30), uma proposta um pouco mais rockeira no meio de tanto heavy metal; os Seven Hours After Violet (16.40), banda formada pelo baixista dos System of a Down, Shavo Odadjian, em 2024; e uma das principais bandas da história da música pesada portuguesa, Bizarra Locomotiva (15.50).

A setlist dos Korn esperada no Evil Live 2025

Blind

Twist

Falling Away From Me

Got The Life

Clown

Did My Time

Shoots And Ladders

Here To Stay

Cold

Coming Undone

A.D.I.D.A.S.

Twisted Transistor

Start The Healing

Somebody Someone

Y’All Want a Single

Encore

4 U

Rotting in Vain

Good God

Freak On A Leash

Estádio do Restelo (Lisboa). 27-29 Jun (Sex-Dom). 69€-169€

