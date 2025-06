“Painkiller” no Estádio do Restelo: saiba tudo sobre o concerto de Judas Priest

O Estádio do Restelo está a preparar-se para receber um dos nomes mais influentes da história do heavy metal. Sexta-feira, 27 de Junho, pelas 21.35, os Judas Priest, lendária banda britânica, regressam a Portugal para actuar no festival Evil Live e trazem consigo a Shield of Pain Tour, uma digressão europeia que celebra os 35 anos de Painkiller, o álbum que redefiniu o som dos Priest e os catapultou para uma nova era.

Lançado a 3 de Setembro de 1990, Painkiller foi o primeiro registo com Scott Travis na bateria, e marcou uma viragem rítmica na discografia da banda. Em estúdio, Travis trouxe uma precisão e velocidade que abriram novas possibilidades de composição, segundo o próprio K.K. Downing, guitarrista e membro fundador. O baterista recordou, numa entrevista ao Invisible Oranges, que a memorável introdução da faixa que deu título ao disco nasceu quase por acidente, durante os aquecimentos dos ensaios matinais no estúdio francês de Miraval.

O que vamos ouvir?

No palco do Restelo, os Priest vão tocar uma parte substancial de Painkiller, como têm feito noutras datas da digressão europeia, incluindo no Hellfest, em França, no Graspop, na Bélgica, ou no Rockfest, na Finlândia, onde deram início à tour. Temas como “All Guns Blazing”, “Hell Patrol”, “A Touch of Evil”, “Night Crawler”, “One Shot at Glory” e “Between the Hammer and the Anvil” ressurgiram nos alinhamentos recentes, ao lado de clássicos como “Breaking the Law”, “Freewheel Burning” e “Living After Midnight”.

Além da homenagem ao álbum de 1990, os concertos da Shield of Pain Tour também dão destaque a Invincible Shield, o disco mais recente, editado em 2024. Com letras sobre resiliência e identidade no seio da comunidade do heavy metal. Este trabalho tem sido descrito pelo vocalista Rob Halford como uma metáfora sobre o espírito indestrutível da banda e dos fãs deste género musical: “Ainda estamos a defender a fé, todos estes anos depois”, afirmou à Kerrang!. Músicas como “The Serpent and the King” e “Giants in the Sky” têm marcado presença ao vivo, com ambas a estrearem-se nesta nova tournée.

Como tem sido a digressão?

A digressão europeia, com 12 datas confirmadas entre Junho e Julho, chega a Lisboa depois de paragens em cidades como Oslo, Frankfurt e Munique. Apesar de, nos Estados Unidos, os Judas Priest estarem a dividir o palco com Alice Cooper e Corrosion of Conformity, na versão europeia do espectáculo apresentam-se sozinhos e em nome próprio, com produção reforçada, cenografia apocalíptica e um alinhamento pensado para ouvintes de todas as gerações.

O concerto no Evil Live será a primeira oportunidade para ver os Judas Priest em Portugal desde 2018, quando actuaram na Altice Arena. Com quase 50 anos de carreira, mais de 50 milhões de discos vendidos e um lugar consolidado no Rock and Roll Hall of Fame, a banda de Birmingham continua a reafirmar o seu estatuto como defensora eterna do metal, com um espectáculo que tanto celebra o passado como demonstra vitalidade no presente.

A setlist dos Judas Priest esperada no Evil Live 2025

All Guns Blazing

Hell Patrol

You've Got Another Thing Comin'

Freewheel Burning

Breaking the Law

A Touch of Evil

Night Crawler

Firepower

Solar Angels

Gates of Hell

Metal Gods

The Serpent and the King

One Shot at Glory

Between the Hammer and the Anvil

Judas Rising

Giants in the Sky

Painkiller

Electric Eye

Hell Bent for Leather

Living After Midnight

Estádio do Restelo (Lisboa). 27-29 Jun (Sex-Dom). 69€-169€

