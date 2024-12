Evil Live revela quatro nomes de uma assentada (e preços) para 2025

Slipknot, Judas Priest, Korn. Foi com esta a sequência de nomes que a promotora Prime Artists pôs o na ordem do dia Evil Live 2025, festival que se vai mudar para o Estádio do Restelo e vai ter pela primeira vez uma duração de três dias, de 27 a 29 de Junho. Mas a semana não acaba sem mais uma leva de confirmações para a segunda linha do cartaz. São eles Till Lindemann, Falling in Reverse, Jinjer e Eagles of Death Metal.

“O destaque vai para o inimitável Till Lindemann, vocalista dos Rammstein que traz pela primeira vez a Lisboa o seu projecto em nome próprio, conjugando uma enorme dose de teatralidade e intensidade musical”, sublinha a Prime Artists, no comunicado desta sexta-feira. O músico alemão esteve no ano passado em Lisboa, com os Rammstein, num concerto quase esgotado no Estádio da Luz. Nessa altura, estava a braços com uma acusação de abuso sexual, caso que foi arquivado por falta de provas pouco depois.

Os “muito badalados” Falling in Reverse, norte-americanos, são “representantes de uma nova geração de artistas que misturam metalcore, post-hardcore e elementos de música electrónica num som avassalador”, descreve ainda a promotora. Quanto aos Jinjer, ucranianos que têm acompanhado os Sepultura na sua tour de despedida, trata-se de “uma das mais proeminentes e aplaudidas propostas do metal progressivo contemporâneo”.

Por fim, os “enérgicos” Eagles of Death Metal (EoDM), banda de rock que o vocalista e guitarrista Jesse Hughes partilha oficialmente com Josh Homme, embora o frontman de Queens of the Stone Age não a acompanhe ao vivo. Lançados com Peace, Love, Death Metal, em 2004, a década seguinte dos EoDM foi sendo feita à margem do mainstream. Isso mudou quando, a 13 de Novembro de 2015, estavam a tocar no Bataclan, em Paris, quando este foi um dos alvos de um ataque concertado a vários pontos da capital francesa, por terroristas do autodenominado Estado Islâmico – que fez 130 vítimas mortais. Não têm música nova desde o disco lançado esse ano, Zipper Down, está a fazer uma década.

A Prime Artists revelou também o preço dos bilhetes para o festival, que vão ser postos à venda na terça-feira, 10 de Dezembro, às 10.00. Inicialmente, os passes para os três dias vão custar 159€. São os “early birds”. Depois, passará a ser preciso desembolsar 169€. Nessa altura será também possível comprar passes de dois dias, para 28 e 29 de Junho, a 139€. À excepção de Judas Priest, que vão tocar no dia 27, nenhuma das outras bandas tem data no cartaz do Evil Live – que continua em aberto.

