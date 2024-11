O metal vai voltar ao Estádio do Restelo em 2025

O Evil Live, jovem festival que nasceu das cinzas do VOA Heavy Rock Festival, vai mudar de ares. Após duas edições na Meo Arena, em 2025 o evento dedicado ao metal e ao hard rock muda-se para o Estádio do Restelo, revelou esta sexta-feira a promotora Prime Artists.

A mudança para o formato “open air” era um pedido habitual do público do festival e o Estádio do Restelo não é um sítio estranho – nem a concertos, nem a sonoridades mais pesadas (a World Wired Tour dos Metallica passou por lá), nem mesmo à Prime Artists, que ali tentou organizar, em 2019, o VOA Heavy Rock Festival, com Slipknot, Slayer, Lamb of God e Gojira, edição que acabou por não acontecer no Restelo por razões de segurança.

Cinco anos depois, a promotora volta a apostar na casa do Belenenses, embora ainda não tenha revelado as datas do festival. Quanto ao cartaz, também ainda nada se sabe, embora o anúncio do novo recinto tenha como banda sonora alguns segundos de “Ich Hasse Kinder”, tema de Till Lindemann, vocalista dos Rammstein, que lançou um álbum a solo em 2023 e vai andar em digressão no próximo ano.

No entanto, a frase “Come on! It’s on!” que acompanha a publicação nas redes sociais pôs os seguidores a exclamar: Korn! Com razão: remete para o tema de abertura do álbum Follow The Leader, de 1998. De resto, a banda norte-americana tem vários festivais europeus na sua agenda para Junho de 2025.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por EVIL LIVƎ (@evillivefestival)

No ano passado, o Evil Live trouxe a Lisboa Megadeth, Machine Head (um dos melhores concertos de Verão para a Time Out), Kerry King, Avenged Sevenfold e Suicidal Tendencies. Em 2023, o cartaz apresentava Slipknot, Papa Roach, Meshuggah, Soulfly, Alter Bridge e Pantera.

