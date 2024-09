Os melhores concertos que vimos nos festivais deste Verão

De Junho a Setembro de 2024, a equipa da Time Out passou por dezenas de festivais, de norte a sul do país. Estas foram as actuações que nos marcaram.

O Verão está a chegar ao fim. Está bem que os festivais não acabam com ele (há cerca de duas dezenas no Outono), mas o ritmo vai abrandar e o mediatismo e quantidade de nomes confirmados começa finalmente a diminuir. E, já com o Luna Fest, o Festival F e a Festa do Avante! no retrovisor, a equipa da Time Out Portugal decidiu fazer o balanço dos melhores concertos que viu ao longo destes três meses. Entre centenas de bandas e artistas ouvidos, de norte a sul do país, em pequenos e grandes festivais, estes destacaram-se.

