Shh! Há um novo festival de cinema na cidade (e tem música ao vivo)

O Shh! Film Fest está a chegar à Casa da Mully, entre 15 e 19 de Abril. São cinco dias, 21 filmes e 20 artistas a tocar ao vivo.

Frederico Severo já tinha antecipado a novidade, quando visitámos a Casa da Mully pela primeira vez, em Fevereiro, mas só agora se anunciam datas e cartaz. O Shh! Film Fest, com curadoria da sua produtora Trash Cat Records, estreia-se em Abril, com 21 filmes e bandas sonoras originais, criadas por artistas da cena contemporânea portuguesa, que as vão tocar ao vivo.

“Da música experimental à eléctrónica, do jazz ao noise, do clássico à improvisação, estão convidados a redescobrir a magia do cinema através de novas paisagens sonoras”, lê-se numa partilha no Instagram sobre a iniciativa, que decorre de 15 a 19 de Abril.

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A selecção de filmes inclui desde clássicos absolutos, como Vinte Mil Léguas Submarinas (1916), de Stuart Paton, até propostas inéditas, como Quer de Noite, Quer de Dia (2026), de Zenha Petro, para o álbum Quer Quer Quer, de A Sul, passando por filmes como O Mundo Perdido (1925), Inferno (1911), Mulher de Tóquio (1933) e Nosferatu (1922), entre outros.

Quanto às bandas sonoras, nesta edição poderá ouvir música original ao vivo de Inóspita, luto, Vicente Pechorro, Sofia Leão, Pedro Antunes, A Sul, Janrik, Ricardo Martins, João Brito, CONTRA, Ensemble Contrafluxo, URTIQA, Raimundo, Vanessa Benito, Inês Pintassilgo e Davide Lobão.

Os bilhetes, que podem ser adquiridos online ou no local, custam entre 5€ e 7€ por sessão. Estarão também disponíveis, mas em número limitado, um Movie Lover’s Pass, que dá acesso a cinco sessões por 25€.

Rua Doutor Gama Barros, 17A/B (Alvalade). 15-19 Abr, vários horários. 5€-7€



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