Super Bock Super Rock deixa de ser um festival e passa a ser uma série de concertos

O histórico festival de música vai regressar, mas profundamente transformado. O primeiro nome confirmado é The Weeknd, que actua a 5 de Setembro de 2026 em Lisboa.

Depois do cancelamento no ano passado, o Super Bock Super Rock não vai voltar ao formato tradicional. O festival de Verão dará lugar a uma série de concertos ao longo do ano, protagonizados por alguns dos maiores nomes da música internacional, anunciou esta quinta-feira, 9 de Outubro, a Rádio Comercial, parceira da promotora Live Nation nesta nova vida do histórico festival detido pela marca de cerveja que lhe dá nome. A primeira confirmação é The Weeknd, actuará a 5 de Setembro de 2026, no Estádio do Restelo.

A newsletter da Rádio Comercial onde consta esta informação refere ainda que a nova abordagem marca “um novo capítulo para o Super Bock Super Rock – um formato inovador em Portugal que oferece aos fãs uma experiência verdadeiramente diferenciadora, permitindo-lhes viver a música e os concertos dos seus artistas preferidos de maneira imersiva e envolvente”.

A Super Bock e a Live Nation falam num conjunto que “marca o regresso e a reinvenção de um dos mais emblemáticos festivais de música em Portugal: o Super Bock Super Rock”, lê-se no mesmo texto. “Com três décadas de história, o Super Bock Super Rock evolui do seu tradicional festival de Verão de três dias para uma série de concertos ao longo do ano, protagonizados por verdadeiros fenómenos globais da música”. Para trás ficam quase três décadas de organização do Super Bock Super Rock a cargo da Música no Coração.

O concerto The Weeknd faz parte da digressão mundial After Hours Til Dawn Tour. A primeira parte ficará a cargo do rapper norte-americano Playboi Carti, enquanto Anitta actuará nas datas da América do Norte e da América do Sul. O concerto em Lisboa assinala o regresso de Abel Tesfaye a Portugal, depois da actuação no Passeio Marítimo de Algés em 2023, também no âmbito da mesma digressão, que esgotou na altura. Antes disso, o artista canadiano já tinha passado pelo NOS Alive, em 2017, e pelo Primavera Sound, em 2012.

Parte do valor de cada bilhete – para os quais ainda não há preços – reverte para o XO Humanitarian Fund, criado por The Weeknd em parceria com a Global Citizen e o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, que apoia programas de educação e combate à fome.

Estádio do Restelo (Belém). 5 Set (Sáb)

