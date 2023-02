A próxima digressão de The Weeknd pára no Passeio Marítimo de Algés

Mais um dia, mais um grande concerto. Depois de várias datas anunciadas e canceladas em Lisboa, parece que é desta que The Weeknd vai voltar a Portugal. Segundo a promotora Everything Is New, a fase europeia da tour "After Hours Til Dawn" começa a 6 de Junho no Passeio Marítimo de Algés.

Além de After Hours, o álbum de 2020 a que o nome da digressão alude, vão escutar-se as canções de Dawn FM, do ano passado. A tour do cantor de r&b canadiano, que traz também Kaytranada e Mike Dean a Portugal, é parcialmente patrocinada pela Binance, uma bolsa de criptomoedas, e quem comprar bilhetes vai receber um NFT exclusivo – aumentando a pegada carbónica destes concertos.

Os ingressos vão ser colocados à venda no sábado, 4 de Fevereiro, a partir das 10.00, online e nos pontos de venda habituais. Os mais baratos custam 81€ e os mais caros, que permitem entrar mais cedo e chegar mais perto do palco, sobem para 261€.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 6 Jun 18.45. 81€-261€

