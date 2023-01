A norte-americana Madonna vai dar mais um concerto na Altice Arena

Os preços dos bilhetes para o espectáculo de 6 de Novembro não demoveram os fãs. A Ritmos & Blues responde à elevada procura com um segundo concerto, no dia seguinte.

Os custos astronómicos da maior parte dos bilhetes para o primeiro concerto de Madonna em Lisboa desde 2020, quando se despediu da cidade, não demoveram os fãs. Horas depois de terem sido colocados à venda, na sexta-feira, já havia secções esgotadas e pouco depois já só havia alguns pacotes VIP, cujos preços ascendem aos 1037,84€. Mas nem tudo está perdido. Na segunda-feira, a promotora Ritmos & Blues anunciou uma segunda data, para 7 de Novembro.

Numa publicação partilhada no Instagram da Ritmos & Blues lê-se que, “devido à elevada procura”, vai haver um segundo concerto e os bilhetes vão ser colocados à venda na próxima sexta-feira, no site da MEO Blueticket e nos locais habituais. Não há qualquer referência aos preços, mas devem ser os mesmos do concerto de 6 de Novembro, que começavam nos 45€, para as zonas de visibilidade reduzida, e ascendiam aos 305€, isto sem contar com os bilhetes VIP, que chegam a valer 1037,84€.

Quem tiver capitais próprios para adquirir os ingressos, e vontade de se levantar cedo para acampar à porta das lojas ou para guardar um lugar nas filas online, antes de o tráfego ser demais para os servidores, tem assim mais uma oportunidade para ver e ouvir uma das maiores estrelas pop do mundo em Portugal. Em Lisboa, e nos restantes de “The Celebration Tour”, Madonna vai cantar os grandes êxitos assinados ao longo de quatro décadas de carreira.

