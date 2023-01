Lisboa vai ver e ouvir a “Cornucopia” de Björk no início de Setembro

Temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é a passagem de Björk pela Altice Arena, no início da sua próxima digressão, a 1 de Setembro; a má é que quem quiser vê-la de (relativamente) perto vai ter de pagar uns módicos 180€. É um regresso há muito esperado e mais um exemplo de como os preços dos concertos, sobretudo os organizados pelas grandes promotoras, não param de subir.

“Cornucopia”, a digressão a que Lisboa vai assistir, começou por ser uma residência de oito noites no espaço cultural nova-iorquino The Shed, em 2019, inspirada pelo álbum Utopia, na altura já com dois anos. Mas agora, além dessas canções, inclui também os temas de Fossora, do ano passado. Segundo Björk, este espectáculo multimédia “sempre foi pensado com a intenção de se tornar um mundo tanto para a Utopia como para o álbum que viria depois”.

Ao lado da islandesa, em palco, vai estar o septeto de flautas Viibra e outros instrumentistas que a têm acompanhado em discos e concertos. Já a componente visual do espectáculo, que inclui a projecção de vídeos e imagens, é da autoria de Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M. A cenografia é de Chiara Stephenson.

Os bilhetes para a actuação de 1 de Setembro, na Altice Arena, vão estar à venda, online e nos locais habituais, a partir das 09.00 desta sexta-feira, 3 de Fevereiro. Os preços para os lugares com visibilidade reduzida para o palco começam nos 35€ e sobem até aos 60€. Na plateia, há ingressos a 75€, 90€, 125€ e 180€. As pessoas com mobilidade reduzida têm apenas uma opção: pagar 52€.

