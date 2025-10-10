Temps d’Images vai à segunda volta e com quatro estreias absolutas

O programa estende-se de sábado, 11, a 26 de Outubro. Inclui teatro, cinema, performance e instalação, em espaços como o CCB, a Appleton, o Cinema Ideal e o TBA.

Depois de um primeiro momento em Junho, a 23.ª edição do Temps d’Images volta para mais uma ronda. O cinema, o teatro, a performance e a instalação são as artes em cartaz, num programa que arranca já este sábado e que, até 26 de Outubro, vai ocupar vários palcos espalhados pela cidade.

Sentiste a minha falta? é a retrospectiva que resgata três performances de Miguel Bonneville, em co-produção com o Teatro Praga. De 15 a 25 de Outubro, na Rua das Gaivotas 6, os actores Cláudia Jardim, Diogo Bento e André e. Teodósio interpretam as três criações. No Duplacena 77, a Retrospectiva Vídeo inaugura a 11 de Outubro e fica em exibição entre os dias 14 e 18 e de 21 a 25 do mesmo mês. A 21 de Outubro, é a vez da conferência-performance de cabeça fantasma e o resto do corpo também.

Na rubrica Estaleiro é outra, que desde a primeira edição desafia artistas de diferentes áreas a colaborarem na execução de um trabalho inédito, há mais uma criação em destaque. A instalação resulta da colaboração de José André, profissional de efeitos visuais para cinema, e Patrícia Portela, escritora e dramaturga, e pode ser vista nos dias 24 e 25 de Outubro, na galeria Appleton.

O Temps d'Image também chega ao Cinema Ideal, onde apresenta uma sessão com três curtas-metragens realizadas por jovens actores – Salmão, de Lúcia Pires, Noites Mais Fáceis, de João Pedro Mamede, e Êxtase, de Pedro Baptista. É a 13 de Outubro, às 19.00.

Entre outras coisas, a pereira e o real é outro dos espectáculos levados a cena. Vai estar na Black Box do CCB, nos dias 16 e 17 de Outubro, às 20.00. A peça nasce do reencontro de Sílvia Real e Miguel Pereira e chega a Lisboa depois de ter passado por Torres Vedras e Castelo Branco. Já nos dias 16, 18, 23, 24 e 25 de Outubro, as atenções voltam-se para a Desvio Galeria, onde João Cristóvão Leitão apresenta As Ondas, vídeo-instalação inspirada na obra de Virginia Woolf. Com outro tipo de inspiração, FLOWERS! é a performance de Mafalda Banquart / silentparty, no TBA. Criação que parte da canção de Miley Cyrus e que se apresenta nos dias 17 e 18, às 19.30.

Há ainda duas estreias absolutas para ver. A peça Je ne regrette rien, de Teresa Coutinho, levada a cena no Beato Innovation District, nos dias 22 e 23, parte do mito de Pandora. A outra é Conto apenas alegria para com a vida, performance- instalação de Inês Garrido em torno do espólio de imagens deixado pela mãe após a sua morte. É nos dias 23 e 24, no CAL – Centro de Artes de Lisboa.

Pode consultar todo o programa do Temps d'Images aqui.

Vários locais. 11-26 Out. 10€ (espectáculos); exposições são de entrada gratuita

