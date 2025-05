Dança, teatro e instalação no regresso do Temps d’Images

O Festival Temps d'Images regressa a Lisboa para a sua 23.ª edição, que acontece entre 18 e 28 de Junho. Este certame multidisciplinar volta a apostar na experimentação artística, com seis novas obras que cruzam dança, performance, teatro e instalação, num programa que reúne artistas emergentes e criadores consagrados.

A abertura faz-se com [O Sistema], de Cristina Planas Leitão, no Teatro Ibérico, peça que explora a solidariedade e o trabalho coletivo como motores de acção e movimento.

Entre as estreias desta edição, destaca-se Pássaro de Fogo, de Pedro Baptista, a 20 e 21 de Junho, no Largo Residências, Jardins do Bombarda. A performance inspira-se na obra homónima de Igor Stravinsky para reflectir sobre legados e ciclos de vida, morte e renascimento, num retrato íntimo e poético do artista.

No mesmo espírito de investigação artística, o colectivo O Clube, com Joana Cotrim e Rita Morais, apresenta Viagem a Lisboa, um espectáculo de teatro que, através de uma narrativa ficcional, explora o passado familiar das artistas e as tensões sociopolíticas do Portugal contemporâneo. A peça estará em cena na Black Box do Centro Cultural de Belém, a 21 e 22 de Junho.

A performance É só um dia, de Carolina Campos e Márcia Lança, propõe um exercício de escrita ao vivo de oito horas, onde palavra e gesto serão misturadas, numa linha que desafia a realidade e ficção. Esta experiência terá lugar na Duplacena 77, a 22 de Junho.

Bertie de Rita Barbosa é uma performance em Realidade Virtual, na qual três performers interagem num universo 3D imersivo, permitindo ao público acompanhar a acção através de uma projecção vídeo. O local de apresentação será anunciado em breve.

O encerramento do primeiro momento do festival ficará a cargo de Ruins Part I: redux. realms. Regards, uma performance-instalação de an*dre neely e Liz Rosenfeld, que cruza filme, performance e escrita para reflectir sobre a resistência política e social queer. O espectáculo estreia a 27 e 28 de Junho, no Teatro Ibérico.

