Time Out elege o melhor hambúrguer do mundo (e Lisboa está no top 10)

A Time Out revelou os melhores do planeta. O grande vencedor é japonês, mas o Ground Burger pôs Portugal na lista.

A humilde rodela de carne bovina é uma suculenta tela em branco para chefs de todo o planeta, e a novíssima lista da Time Out com os melhores hambúrgueres do mundo prova exactamente o quão criativos eles podem ser.

Desde hambúrgueres banhados em queijo Gruyère em pão pretzel a sandes guarnecidas com camarão e cobertos com um molho agridoce, há muita e deliciosa variedade por aí – mas nenhuma se consegue comparar à autêntica delícia que acabámos de coroar no primeiro lugar.

Ferre o dente no triple-bacon cheese classic smash burger do Smash Things, em Tóquio. Três discos de carne Wagyu preta 100% japonesa, prensados até a uma crocância divinal numa chapa a escaldar, levam bacon, cebola e queijo cheddar americano entalados entre duas metades fofas de um pão de leite.

Kisa Toyoshima Smash Things

“Encontrará óptimos hambúrgueres por toda a cidade de Tóquio, mas os smash burgers do Smash Things, em Komazawa-Daigaku, poderão muito bem ser os mais deliciosos de todos”, escreve a editora digital da Time Out Tóquio, Kaila Imada. “Os hambúrgueres são mantidos simples para destacar a carne excepcional, levando apenas cebola, um molho ao estilo thousand island, queijo e a sua escolha entre um pão de leite ou um pão cor de carvão.”

Duarte Drago Ground Burger

A babar-se? Nós também. Mas há muito mais de onde este veio – a conquistar o segundo lugar da nossa lista, escolhido a dedo pela editora da Time Out Cidade do Cabo, Selene Brophy, ficou o Classic Zuney Burger do Zuney Wagyu Burgers; e, em terceiro, ficou o Nolita Burger do Nolita, em Madrid, de acordo com a recomendação do editor de comida e bebida da cidade, Gorka Elorrieta. Lisboa também entra na lista, em décimo, com o suspeito do costume: o Ground Burger, com o hambúrguer que leva o nome da casa.

Como foi feito o ranking da Time Out?

Baseamo-nos fortemente nas recomendações especializadas dos editores locais, que sabem melhor do que ninguém quais são os melhores sítios para comer e beber nas cidades onde vivem.

Para esta lista, compilámos as suas nomeações e classificámo-las a todas com base nos restaurantes que tinham as críticas mais elogiosas no Google. Leia todo o menu de hambúrgueres de fazer crescer água na boca abaixo.

🍔 Veja a lista completa dos melhores hambúrgueres do planeta, todos provados e testados pelos nossos editores internacionais.

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