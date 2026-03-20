Too Good To Go: agora vai poder poupar em comida para animais

Sabia que, todos os anos, cada português gasta cerca de 636€ na alimentação dos seus animais de estimação? Agora, vai começar a ser possível poupar mais de 50% com a Too Good To Go. A aplicação gratuita, que combate o desperdício alimentar em Portugal desde 2019, passa a disponibilizar uma nova categoria, com produtores alimentares destinados a cães e gatos. A Tibi – Pets for Life, rede portuguesa de pet shops com oito lojas no Algarve, é o primeiro parceiro a integrar esta iniciativa. O objectivo é expandir progressivamente em todo o território nacional.

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Estima-se que cerca de 72% dos lares portugueses tenham pelo menos um animal de estimação, num universo que ultrapassa os quatro milhões de animais no país. A crescente importância dos animais no seio das famílias reflecte-se também no consumo: em Portugal, os tutores gastam em média entre 110 e 140 euros por mês com os seus companheiros de quatro patas. Cerca de 40% desse valor é destinado à alimentação – aproximadamente 53 euros por mês, ou 636 euros por ano. Ao mesmo tempo, a produção anual de ração para animais é responsável por cerca de 151 milhões de toneladas de emissões de CO₂. Reduzir o desperdício nesta área pode, por isso, representar também um contributo para a protecção do planeta.

“Os animais de companhia são parte da família, e cuidar deles é, para nós, uma prioridade. Estamos entusiasmados por sermos pioneiros nesta nova categoria, permitindo que os tutores ofereçam produtos de qualidade aos seus amigos de quatro patas, enquanto contribuem para um mundo mais sustentável e consciente”, diz a gestora da Tibi – Pets for Life, Rita Ventura, citada em comunicado. A marca, fundada em 2021, tem lojas em Alcantarilha, Guia, Portimão, Lagos, Olhão, Quarteira e Tavira, e disponibilizará caixas-surpresa que poderão incluir snacks para cães e gatos (PVP 15€) por 4,99€, ou uma selecção de snacks e ração (PVP 30€) por 10€.

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