Too Good To Go: app combate o desperdício com refeições três vezes mais baratas

Sabia que, todos os anos, os portugueses desperdiçam cerca de um milhão de refeições? A boa notícia é que há uma nova aplicação gratuita que permite encomendar excedentes alimentares de diversos restaurantes, pastelarias e outros estabelecimentos comerciais a preços reduzidos. Para já, só funciona em Lisboa, mas o objectivo é que chegue a mais cidades em breve.

É um dois em um: com a Too Good To Go não só ajuda a combater o desperdício alimentar, como estará a poupar. Através de dezenas de parcerias, com pastelarias e cafés como a Aloma ou Copenhagen Coffee Lab, mas também com restaurantes como o Polpetta e a Cozinha de Alecrim, esta aplicação dinamarquesa, que chega agora a Portugal, permite encomendar caixas-surpresa por três vezes menos o valor real da comida. Em vez de gastar 10€ ou 15€, pagará apenas entre 3€ a 5€ por vários produtos, salvando uma refeição de qualidade que, de outra forma, iria parar ao lixo.

“O caixote do lixo é o nosso único adversário”, diz à Time Out Lisboa Madalena Rugeroni, directora-geral do projecto em Portugal, que prevê estar presente em todos os distritos até ao final do ano. “A cidade do Porto será a próxima a receber a aplicação”, revela. “A forma como funciona é transversal a todas as cidades e países. Se eu fizer o download agora e amanhã for para Paris, basta-me mudar a localização.”

Fotografia: Duarte Drago

Disponível para iOs e Android, a Too Good To Go permite, por um lado, que os parceiros comerciais coloquem à venda todos os excedentes do final do turno ou do dia, contribuindo para a amortização do custo de produção ou para receitas extra. Por outro, beneficia os consumidores com refeições de qualidade a preços mais acessíveis. Por cada refeição vendida, fica com uma comissão entre 20% e 25%.

Depois de descarregar a aplicação e fazer o registo, terá acesso a uma lista dos estabelecimentos mais perto de si. Por enquanto, há cinco dezenas de parceiros, entre os quais encontra, por exemplo, os restaurante Polpetta, Cozinha de Alecrim, Cotidiano e Vegan Junkies; as pastelarias/cafetarias Aloma, Copenhagen Coffee Lab e Hygge; e até o supermercado Japão. Mas não há quaisquer menus, apenas uma caixa-surpresa, criada pelo próprio vendedor. Feito o pagamento (através de cartão de crédito, Google Play ou PayPal), os utilizadores podem recolher a sua “Magic Box” no próprio estabelecimento, nas horas de recolha indicadas na aplicação, habitualmente a hora de fecho do sítio. Se quiser ser ainda mais sustentável, leve os seus próprios recipientes e sacos.

Presente em 13 países europeus, a Too Good To Go foi lançada em 2016, na Dinamarca, e já salvou mais de 23 milhões de refeições e evitou que cerca de 58 mil toneladas de CO2 fossem emitidas para a nossa atmosfera.

