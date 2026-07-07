Trafaria-Algés e Seixal-Barreiro são as duas novas ligações no Tejo

Rota entre Doca de Pedrouços e Trafaria é inaugurada esta quinta-feira, dia 9, em modo experimental. A oeste, Seixal e Barreiro ligam-se ao sábado num percurso de 10 minutos.

A nova ligação fluvial entre Trafaria e Pedrouços/Algés, com passagem por Porto Brandão, começa esta quinta-feira, 9 de Julho, anunciou a Transtejo/Soflusa. O percurso obedecerá a “um período experimental de seis meses”, “todos os dias da semana”.

O arranque coincide com “o início do Nos Alive, um dos maiores festivais de música do país”, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, entre 9 e 11 de Julho. Sendo esta “uma altura de elevada procura”, a rota surge como uma alternativa de transporte, refere a empresa em comunicado. Ao mesmo tempo, o percurso contribui "para o reforço da oferta de transporte público" e vai "captar novos utilizadores para o transporte fluvial".

Seixal-Barreiro em 10 minutos

Desde 27 de Junho, é também possível viajar entre o Seixal e o Barreiro, num percurso fluvial de 10 minutos, mas que apenas existe ao sábado. O serviço também é experimental e envolve, desde o Barreiro, dois horários de ligação ao Cais do Sodré, em Lisboa (note-se que existe uma rota entre o Barreiro e Lisboa com chegada ao Terreiro do Paço). "Nesta fase, estão previstas seis viagens aos sábados", detalha-se na página da Câmara Municipal do Seixal, onde se podem consultar os horários.